Сергея Бабкина после сотрудничества с россиянами разоблачили в плагиате: что и у кого 'одолжил' музыкант, который не может без скандалов

Популярного украинского певца Сергея Бабкина, которого на днях уличили в сотрудничестве с россиянами, поймали на плагиате. Песня "Зрада", в которой он гиперболизировано высмеивает украинцев за споры, оказалась очень похожей на работу поэта-сатирика Юрка Космыны под названием "Пісня про інформаційний простір".

Оригинал был написан в далеком 2016 году. Об этом автор напомнил в своем Facebook, назвав свои строчки "неповторимым оригиналом", а трек Бабкина – "дешевым ватным плагиатом" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хотя в песне Бабкина и был изменен основной текст, он все же остался похожим на работу Юрия Космыны, ведь после каждой строчки в треке раздается слово "зрада".

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Исполнитель использовал это понятие, чтобы высмеять украинцев, критикующих друг друга за потребление российского контента, лояльность языку страны-террористки и тому подобное. Из-за этого его обвинили в подыгрывании российской пропаганде.

Поклонники поэта поддержали его и раскритиковали Бабкина теперь не только за содержание песни, но и за "заимствование" мотива.

Автор "Пісні про інформаційний простір" исполнял ее на "Книжном Арсенале" в 2016 году.

Напомним: Сергей Бабкин после полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал с семьей в Германию и объяснил, что не видит смысла возвращаться домой. Позже певца упрекнули в том, что он поступает, как танцор Влад Яма.

Артист был подвергнут критике за то, что в Майами пел свои русскоязычные треки на благотворительном концерте.

Как писал OBOZREVATEL, последний скандал, в котором фигурировало имя Бабкина, был связан с сотрудничеством с российским промоутером для организации концертов за границей. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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