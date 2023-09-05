Сергея Бабкина и группу 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами. Снежана Бабкина отреагировала

Украинское медиа "Слух" привело доказательства, что певец Сергей Бабкин и группа 5'nizza работают с российским промоутером для организации концертов за рубежом. На обвинения в сотрудничестве с россиянами отреагировала директор артистов Снежана Бабкина.

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Она подтвердила, что звезды имеют дело с бывшим гражданином РФ, однако он заявил о своей антивоенной позиции. Пост со всеми доказательствами разместили в Instagram "Слух" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К медиа обратился читатель, который и провел небольшое расследование в сети. После анализа стало ясно, что украинцы пользуются услугами промоутера Somewhere Show. Языки сайта – русский и английский, что уже служит тревожным звоночком для желающих посетить события, организуемые Somewhere Show.

В общем, упомянутая компания-организатор событий ориентируется на гастролирующих по Европе звездах-эмигрантах из РФ. Иногда на их сайте появляются предложения купить билет на концерты украинских артистов.

Пытаясь забронировать место на выступление 5ʼnizza и Сергея Бабкина, юзеров перекидывало на оплату билетов через сайт Ticketscloud (после скандала – на сайт GoOut). Сообщается, что этот билетный оператор имеет представительство в Москве и был основан в России.

Кроме того, Ticketscloud сотрудничает с российскими компаниями. Среди них: "Яндекс афиша", "Концерт ру", Comedy Club и т.д.

"По запросу от издания "Слух", я переспросила, имеют ли к нашему концерту отношения какие-то российские компании, на что получила ответ: "Билетный оператор, на которого ссылается редакция, зарегистрирован в Великобритании, но среди других стран имеет представительство в России". В идеальном варианте было бы хорошо, чтобы ни одна компания не имела представительств в террористической стране, но, к большому сожалению, пока это не так", – ответила Снежана Бабкина.

По словам директора артистов, организатором концерта Сергея Бабкина в Праге является давний друг звезды, который родился и вырос в России, но уже много лет является гражданином Израиля. Речь идет об Илье Островском, который, по словам Бабкиной "активно помогает борьбе Украины всеми доступными ему средствами".

Ранее OBOZREVATEL писал, что группа Quеst Pistols была обвинена в выступлении перед россиянами на Бали во время полномасштабного вторжения России. Коллектив дал концерт на дне рождения русскоговорящих гостей.

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