Сергея Бабкина осудили за исполнение русскоязычных песен в Майами: жена певца ответила хейтерам

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин на днях выступил с благотворительным концертом в Майами, где исполнял свои русскоязычные треки. За это артист столкнулся с критикой в сети. Супруга звезды, а по совместительству и его менеджер Снежана Бабкина ответила хейтерам, заявив, что творчество ее мужа и творчество группы 5'nizza, фронтменом которой он является, – это разные вещи.

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Так, женщина утверждает, что сейчас продолжается тур именно коллектива, 90% репертуара которого – это русскоязычная музыка. В то время как сам Бабкин, как отдельный сольный исполнитель, по словам его жены, поет исключительно на родном языке. Такая аргументация появилась в InstaStories менеджера.

И даже главный хит группы – трек "Солдат" – сейчас на концертах звучит в оригинале, хотя еще в 2022 году музыкант перевел его на украинский. Бабкина же отмечает, что это две разных композиции: одну поет 5'nizza на русском, а другую – ее муж на украинском.

"Как менеджер группы 5'nizza я могу ответить. Группа 5'nizza и творчество Сергея Бабкина – это разные творчества. Песня "Солдат" у 5'nizza и песня "Солдат" у Бабкина – это разные песни. 5'nizza не исполняет украиноязычного "Солдата", Бабкин не поет русскоязычного. Группе 5'nizza 23 года… 90% песен – на русском. У нас благотворительный тур группы 5'nizza", – прокомментировала Снежана.

Она добавила, что сейчас у ее супруга нет времени отвечать на хейт в соцсетях, поскольку у него плотный гастрольный график, состоящий из благотворительных концертов за границей.

"У ребят нет времени оправдываться перед вами, потому что свое время они проводят с пользой для ВСУ", – резюмировала Бабкина.

Как писал OBOZREVATEL, за поездку с концертом в Майами Бабкин также получил в свой адрес порцию хейта. Музыканта даже сравнили с хореографом Владом Ямой, который живет в американском мегаполисе и, кажется, не собирается возвращаться домой.

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