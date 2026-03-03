Главными победителями нынешней ситуации выглядят Израиль и Россия. Первый, из-за разрушения иранской экономики и объединения всего арабского мира против Ирана. Вторая – из-за роста цен на нефть.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

1. Логіка дій керівництва Ірану дуже проста: зберегти режим. Венесуельський сценарій виглядає зараз, як майже фантастичний. На відміну від Венесуели, іранський режим був і є аж надто ідеологізованим і на відміну від Венесуели, правляча верхівка багато в чому вірила і вірить в свою ідеологію. Без зовнішнього втручання (наземна операція і повалення режиму з масовими подальшими чистками) зараз уявити собі падіння режиму доволі складно. А відтак, можна говорити, що ті хто приймав рішення про коротку війну або виходили з неправдивих розвідданих або керувалися волюнтаристськими мотивами.

2. Трамп має три ключові варіанти:

– протягом місяця зламати режим завдяки авіаударам (вірогідність низька);

– Протягом місяця знищити левову частку економічного потенціалу Ірана і оголосити перемогу, правда, іранський режим також оголосить свою перемогу (поки це найбільш вірогідний варіант попри політичні ризики, як внутрішні в США так і іміджеві в цілому).

– Розпочати наземну операцію (цей варіант буде прийнятий в тому випадку, якщо воєнне командування і армія запевнить Трампа, що війна буде короткою.

3. Ця війна була розпочата Трампом з трьох головних причин: отримати контроль над нафтогазовою галуззю Ірану, завдяки цьому вийти з сильної позиції на переговори з Китаєм і для покращення політичного рейтингу. Для вирішення цих питань потрібен або перший або третій варіанти. І тут треба ще раз наголосити: на кону стоїть імідж США на Близькому Сході зокрема і в цій частині світу взагалі.

4. Варто окремо звернути увагу, що Китай також не зміг натиснути на Іран в питанні Ормузької протоки і ударів по нафтогазовій інфраструктурі монархій Перської затоки. Іран безумовно перетворює себе в парію, але поки ні Росія, ні Китай не будуть рвати стосунки. Обидва вважають, що зможуть зіграти в гру "посередник". І поки виглядає так, що більше варіантів стати посередником є у Китаю (знову-таки, якщо США піде за другим сценарієм).

5. Українсько-російські переговори при цьому, схоже, зайшли в глухий кут. Наш вчорашній удар по Новоросійську опосередковане цьому підтвердження. Вірогідність якихось проривів найближчим часом практично нульова. При цьому, роль США в цих переговорах напряму буде залежати від закінчення війни в Ірані. Також, варто слідкувати за тим, чи зʼявиться Китай в іранському треку. Його поява там, практично на 100% гарантуватиме його появу і в наших переговорах.