'Не удивлюсь, если он останется в США, как и Яма': Бабкина разнесли в сети после того, как он показался в Майами

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин отправился в Майами, где у него прошел благотворительный концерт. Однако некоторые интернет-пользователей не стали интересоваться, с какой целью артист выехал заграницу, набросившись на него с порцией хейта.

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Бабкин попытался объяснить, что прибыл в Майами не отдыхать, а напротив, его цель – собрать средства для военных в Украине. Пост, который вызвал дискуссию в сети, исполнитель разместил на личной странице в Instagram.

"Майами. Мы уже здесь. Сегодня увидимся на нашем благотворительном концерте! Ждем! До встречи! Советую не пропустить, потому что это особое событие", – прокомментировал Бабкин.

Некоторые украинцы в комментариях с критикой встретили пост знаменитости. Они даже вспомнили хореографа Влада Яму, который находится в Майами последние полтора года и не собирается возвращаться домой.

"Даже Виталий Козловский служит в ВСУ! А Бабкин ищет где лучше, не удивлюсь, если он, как Яма останется в Майами", "Влад Яма тоже будет на концерте?", "Ссыкшло паршивое", "А ребята в ВСУ", "Расскажите, пожалуйста, сколько денег потрачено на райдер: передвижение артистов (перелет, визы и т. д.) и питание, и проживание. Чтобы потом можно было отнять от общей суммы. Ведь столько благотворительных концертов, а на выходе шиш с маком. Ибо как говорится, всем нужно есть. Не с руки называть это туром сейчас, а вот благотворительный концерт именно то, кому эта помощь? Вам? Продвижение на просторах Америки", – пишут комментаторы.

Бабкин ответил, что деньги с концертов отправляет на помощь 127-й Отдельной бригаде Сил ТрО в Харькове, с которыми уже долго сотрудничает.

Поклонники артиста заступились за него перед хейтерами, призвав критиков считать собственные деньги и донаты на помощь армии, а не оскорблять тех, кто собирает средства для защитников заграницей.

Напомним, известный украинский хореограф Влад Яма после полномасштабного вторжения выехал в США, где находится и сейчас, что неоднократно становилось поводом для хейта в его адрес со стороны украинцев. Не так давно танцор обнародовал в сети новый пост с размышлениями о будущем, чем разгневал некоторых соотечественников.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Яма после шквала хейта в свой адрес похвастался документом от ВСУ. Фонд, которому помогает артист, отметили за укрепление обороноспособности государства и помощь защитникам.

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