Новороссийск. Иран. Китай. Казахстан.

Фактическая сторона и конспирологическая интерпретация таковы.

1. В ночь на 2 марта 2026 г. один из самых защищенных районов России – порт Новороссийска – был успешно атакован Силами обороны Украины.

Уже известно (будем оперировать опубликованным), что дроны ЦСО "А" СБУ:

Уничтожили радар наведения зенитно-ракетной системы C-300 ПМУ-2 "Фаворит" (30Н6Е2);

Поразили ЗРПК "Панцирь С-2";

Дотянулись до кораблей ЧФ РФ;

Повредили перевалочный комплекс "Шесхарис" (структура АО "Черномортранснефть", дочернего предприятия "Транснефти").

Спутниковые фото со следами пожаров есть в сети. Но визуализируем другое, ибо носятся комментарии альтернативно одарённых деятелей.

Грубо-схематически на картинке, которую я публиковал ещё в ноябре, отмечены два ключевых района.

К западу от Новороссийска расположена инфраструктура (резервуарный парк и выносные причальные устройства) "Каспийского трубопроводного консорциума". Это труба, которую на 51% контролирует Россия.

Нефть в этой трубе (в 2025 году прокачали 70,5 млн тонн, рост на 12%) на 90% из Казахстана. Поступает из трех основных "мегапроектов" – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Около 80-85% "казахской" продукции принадлежит американским и европейским компаниям. Также через КТК прокачали ~8 млн тонн сугубо российской нефти.

В восточной части Цемесской бухты Новороссийска всё наоборот. Там расположен терминал "Шесхарис", принадлежащий российскому трубопроводному монополисту – компании "Транснефть" (возглавляет начальник Путина в Дрездене Николай Токарев). Ориентировочный объём перевалки в 2025 г. – порядка 40 млн тонн нефти и 20 млн тонн нефтепродуктов. Точных данных нет, статистика построена очень хитро. 85-90+% этого объёма – российская нефть, оставшаяся часть поступает из Казахстана.

По официальным данным, АО "КазТрансОйл" (государственная компания Казахстана) в 2025 г. на 15% уменьшила свою перевалку через КТК, при этом нарастила через собственно Новороссийск (а также через Самару; отдельно опишу трогательное сотрудничество Казахстана с Кремлём по нефти).

Нюанс в том, что КТК, согласно официальным (!) заявлениям Кремля, никто никак не защищает. А вот "Шесхарис" и другую инфраструктуру порта Новороссийск охраняет специально размещённый там 1537-й зенитно-ракетный полк; по штату – 2 дивизиона С-400 (16 пусковых) и дивизион "Панцирей" (6 единиц).

Когда речь заходит об "атаке по Новороссийску", важно уточнять, куда она направлена.

Если на видео вы наблюдаете красивую стрельбу российского ПВО по жилым домам и перекрёстный огонь над бухтой – значит, атакуют "Шесхарис". Привязывать "Шесхарис" к словам посла в США Ольги Стефанишиной о демарше Вашингтона – ошибка.

2. Это не первая успешная атака на данный объект. В ноябре 2025 г. СБУ вместе коллегами из других структур Сил обороны Украины уже дотягивалась до портовой нефтебазы и причалов "Шесхариса".

Но главное – тогда СБУ неслабо так покрошила 1537-й ЗРП (уничтожена как минимум 1 батарея – 4 единицы – пусковых С-400). Россияне столкнулись с необходимостью восполнять этот пробел.

Сегодня опять немного потоптали российское ПВО/ПРО, которое снова обстреляло жилые дома в Новороссийске.

Теперь вспомните, что происходило с российским ПВО/ПРО на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей в последние недели?

За короткое время выпилили 5 ТОРов, ряд РЛС, "Панцири", а затем поломали радары к С-300В. Т.е., грубо говоря, если и не полностью проломили, то ослабили ЭШЕЛОНИРОВАННУЮ оборону на ТОТ.

Возникает гипотеза: как только этот процесс был завершён, ЦСО "А" СБУ с коллегами сориентировался на главную цель – порт Новороссийска.

Стоит подчеркнуть тупиковый характер действий российского командования.

Россияне вынуждены раз за разом тащить в Крым радары, ЗРК разных типов, "Панцири" и авиацию. Где всю эту красоту догоняют наши. Дабы закрыть брешь, откуда-то снова что-то перебрасывают. Что на какое-то время оголяет другие участки. Куда врываются и дипстрайки, и миддлстрайки…

3. Теперь конспирология. Что будет дальше?

Во-первых, рефлекторной реакцией Кремля станет какая-то демонстративная атака на КТК, чтобы снова занервничал Казахстан. КТК де-факто в заложниках у Москвы. А благодаря этому – и Астана. Ибо данная труба генерирует основной доход от нефтяного экспорта Казахстана.

Во-вторых, разворачивается интересная игра в глобальную балансировку потоков углеводородов.

Новороссийск обеспечивает порядка 2% мировой перевалки нефти. Это немало. Для Европы эти поставки важны.

Атака США и Израиля вызвала ответную реакцию Ирана.

Нарушено движение судов через Ормузский пролив. Это – краткосрочный фактор, который может стать долгосрочным.

Обозначена попытка атаковать нефтегазовую инфраструктуру Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна. Потенциально – это долгосрочный фактор.

Уже замелькали апокалиптические новости об остановке крупнейшего нефтяного и крупнейшего газового хаба, а также суете монархий Залива с целью деэскалации.

Здесь надо сохранять хладнокровие, потому что толпы играющих на бирже жуликов сейчас будут нагонять страху. Те повреждения, о которых достоверно известно, даже близко не являются критическими. И КСА, и Катар в один клик догонят простой при условии, если всё закончится сравнительно быстро (за несколько недель) и без каких-то суперуспешных ударов Ирана.

Т.е., материальная основа для паники пока весьма скудная. Ключевое – время простоя и время на восстановление разрушенного по итогу.

Нюанс в том, что Китай воспользовался своим влиянием, дабы регулировать выход из Ормузского пролива близких ему танкеров. Международные (британские в первую очередь) страховщики не позволили разыграть этот козырь в полной мере. Т.е., не будет такого, что грузы для Китая ходят, а остальные – в блокаде.

Тем не менее, явно проявилось, что Иран действует как китайское прокси. Вследствие американо-израильских атак боевой и промышленный потенциал Ирана будет отброшен на годы, если не десятилетия. Что намертво закрепит Тегеран в статусе пекинского прокси, как и Россию.

Ввиду чего, во-первых, утверждения об "оси зла", "коалиции диктатур" и т.д. несколько устаревают. Ибо речь уже не о сотрудничестве субъектов разного масштаба, а об управляющем центре и объектах управления.

Во-вторых, чистой шизофренией становятся разговоры и тем более попытки "оторвать Россию" от КНР. Потому что РФ – это такая же клешня Пекина, как и Иран. Полутонов уже нет. Попытка "отрыва" России – это война с Китаем.

Все это время Китай исходил из мудрой позиции, что война – это истощение. Его вполне устраивало, что Россия сжигает накопленный за 80 лет потенциал, проваливаясь в зависимость. Точно также Китай с интересом наблюдает, как США сейчас тратят свой военный потенциал. Абсолютно предсказуемо, что Китай будет побуждать иранские элиты продержаться как минимум месяц.

У Вашингтона не хватит ресурсов месяц интенсивно утюжить Иран, он окажется в ситуации российских войск под Киевом в середине марта 2022 года. Нужно будет перестраиваться под кампанию иного характера.

Аргумент Китая очень простой: если режим сохранится, то всё материальное (ракеты, пусковые, заводы и т.д.) будет восстановлено с китайской помощью. Что ещё больше усилит зависимость Ирана. Выживите, истощите США и напугайте шейхов. Тогда в ходе визита Трампа в Пекин (пока не отменили) император Си может грубо возить оппонента лицом по батарее.

Эти риски просматриваются уже сейчас. Поэтому Европа, которая обычно шарахается от своей тени, делает умопомрачительные заявления о готовности ворваться в войну, нарастить "ядерный зонтик" и т.д.…

4. Европа существенно снизила потребление российской нефти и газа, но подсела на углеводороды из США.

Европа является ценным и платежеспособным партнёром для КНР. Китай заинтересован в большей лояльности на европейском рынке, но категорически не заинтересован в каких-то длительных катаклизмах там.

Возникает интереснейший расклад.

Трамп находится в суперпозиции условного Герострата. Он ведь поджигает не только Иран, он одновременно поджигает монархии Залива.

Один из ключевых источников энергоносителей для Европы подвешивается.

С одной стороны, повышается зависимость от США. С другой стороны, если кризис затягивается, НЕИЗБЕЖНО в полный рост возникает тема реанимации закупок в России. Индия уже открыто об этом говорит.

Китай формально в двойственном положении. Ибо открытие европейского рынка для РФ будет подстрекать Кремль к меньшей лояльности. Но, думается, у Пекина достаточно аргументов, чтобы сохранить модель комфортного ограбления России.

Европа оказывается в не менее двойственной позиции. Ибо накачивать деньгами оппонента, которого подозревают в накоплении военного потенциала для атаки на ЕС – странно. И при этом же будет происходить дрейф от США, обеспечивающих какую-никакую защиту.

Поэтому ЕС кровно заинтересован в любом быстром (!) окончании конфликта с минимальными разрушениями. Слишком много рисков.

А вот Трамп имеет больше манёвра. Если Иран не прогибается в положение для комфортной дискуссии с Китаем, Трамп поджигает всё. Вплоть до организации ещё одной "миротворческой" операции в Нигерии. Там же мучают христиан, вы же помните? И там уже есть маленький американский контингентик. Который может оказаться в опасности!

Америка пострадает, да. Но ЕС и Китай пострадают значительно больше. Арабские монархии вообще в ужасе.

Европейские страны побегут в Вашингтон договариваться. С деньгами. И не факт, что коллективно.

Уже проявляется мозаика интересов заклятых нефтегазовых коллег: саудиты вообще не расстроятся, если Иран разнесёт инфраструктуру ОАЭ. И это взаимно. Т.к., есть определенные трения в той же Африке.

В общем, Трамп запустил процесс, и сейчас все лихорадочно считают риски и возможности.

5. Где тут мы?

Европа заинтересована в деэскалации с Россией. Однако практика показала, что экономическое сотрудничество без военного потенциала мир не гарантирует. Кремль впадает в эйфорию "величия" и начинает вредить.

Поэтому Европа объективно заинтересована оставить Украину как военный субъект и гарантию своей безопасности. Сотрудничать с РФ можно только при условии сильной проевропейской Украины. Иначе и денежки, и безопасность Европы моментально окажутся в лапах Кремля.

Украина с помощью атаки на Новороссийск показывает, что является крайне дееспособной. Эта же атака свидетельствует, что проигнорировать Украину нельзя (хотя попытки убедить довольствоваться малым будут нарастать).

Китай не может запереться за океанами с Венесуэлой в плену. Есть мотив добиваться деэскалации на европейском театре на своих условиях.

Итого: Европа может внезапно оказаться за столом переговоров в качестве партнера не США, а Китая. Поэтому американцы ее там видеть и не хотят.

В целом, перспектива очень красочная.

Либо максимальное раздувание мирового пожара, что очень рискованно, но крайне соблазнительно для многих. Можно решить массу вопросов за счет обрушения и ограбления более слабых. Вероятность этого сценария зависит от уверенности поджигателей в своем запасе прочности.

Либо деэскалация, подморозка, чтобы выйти на какой-то новый баланс.

Основной наш аргумент в том, что ослабление поддержки Украины – это полная утрата маневра для Европы и масштабирование рисков безопасности. А потакание РФ со стороны США – это прямое наигрывание Китаю, которое вылезет боком. Китай нас не видит в упор как субъектную силу. Надо подвести к мысли, что это ошибка.

Также любопытно последить за траекторией Израиля. Ибо крах Ирана создаст лавину последствий в регионе. Трампу может быть все равно, а вот Израилю точно нет. Ему нужен какой-то слабенький режим в Тегеране без амбиций вредить, а не россыпь плохо контролируемых террористических осколков. Т.к. рядом еще ж Турция со своим величием.

Короче все это напоминает холерный барак, из которого надо бежать. Но другой планеты у нас пока нет…

В мае прошлого года я написал, что через годик-полтора Украина может оказаться самым безопасным местом на континенте. Все больше похоже на самосбывающийся прогноз.