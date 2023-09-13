'Ты был на дне и решил пробивать его дальше': Сергей Бабкин после сотрудничества с россиянами оскандалился 'Зрадою'

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, неоднократно становившийся фигурантом скандалов после начала полномасштабной войны, выпустил песню, где раскритиковал украинцев за обвинение друг друга в "предательстве". Композиция получила соответствующее название – "Зрада" – а в строках гиперболизировано высмеиваются замечания людей.

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Сам певец находится за границей и на родину не возвращается. Поэтому его самого не раз критиковали и даже ловили на сотрудничестве с россиянами. В сети предположили, что релиз стал своеобразным ответом Бабкина своим хейтерам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В треке "Зрада" певец высмеивает людей, оскорбляющих друг друга за "случайные" русские слова, просмотр контента страны-террористки, отсутствие постов о войне, покупку дорогих брендов во время полномасштабного вторжения и т.д.

Все это является отсылкой к ряду скандалов, в которых фигурировали украинские звезды, бытовым ссорам и просто творческим преувеличением, как вот строки "Не маєш вуса, як у Кобзаря Тараса – зрада".

С полным текстом можно ознакомиться ниже

Некоторым слушателям новый трек понравился, а другие разглядели в нем нелепую попытку оправдаться за собственные скандалы и высмеяли ее.

"Использование солдат на фронте для оправдания манипулятивных утверждений – это дно", "Какая разница" стайл", "Вот Бабкин и показал, как относится к согражданам", "Сергей Бабкин походу отреагировал на упреки, что его концерты организует х*й знает кто", "То есть ты был на дне и здесь ты решил пробивать дно дальше", – упрекнули звезду украинцы.

Однако сам артист плохие комментарии игнорирует. На свою страницу он репостит только одобрительные отзывы, где даже заявляют, что "если бы все были такие, как Бабкин, не было бы войны".

Добавим, что песню удалили с площадок Facebook и Instagram. Однако непонятно, решили ли модераторы соцсетей самостоятельно убрать ее, или причиной стали многочисленные жалобы от слушателей.

Напомним: Сергей Бабкин после полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал с семьей в Германию и объяснил, что не видит смысла возвращаться домой. Позже певца упрекнули в том, что он поступает, как танцор Влад Яма.

Артист был подвергнут критике за то, что в Майами пел свои русскоязычные треки на благотворительном концерте.

Как писал OBOZREVATEL, последний скандал, в котором фигурировало имя Бабкина, был связан с сотрудничеством с российским промоутером для организации концертов за границей. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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