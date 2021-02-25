Самые известные актеры-геи, по которым сходят с ума миллионы женщин

Джим Парсонс, Кевин Спейси и другие актеры считаются одними из самых красивых мужчин в мире – по крайней мере так думают их многочисленные поклонницы.

Однако не все знают, что некоторые сердцееды больше интересуются мужчинами и даже открыто заявляют общественности о своей гомосексуальности. OBOZREVATEL узнал, кто из всемирно известных знаменитостей "играет за другую лигу" и даже не смотрит в сторону женщин.

Звезда сериала "Теория большого взрыва" в жизни оказался далеко не дамским угодником. Накануне своего сорокалетнего юбилея, еще 7 лет назад, актер впервые признался, что состоит в длительных отношениях со своим партнером Тоддом Спиваком. А в 2017 году пара вступила в брак по иудейским религиозным канонам.

Впервые о своей ориентации Харрис рассказал эксклюзивно для издания People еще в 2006 году. А в 2014 стало известно, что Харрис сыграл свадьбу с актером Дэвидом Барткой. Сейчас звездные супруги воспитывают двоих детей, воспользовавшись услугами суррогатной матери.

Любопытно, что Нил прославился ролью бабника Барни Стинсона в сериале "Как я встретил вашу маму". За свою игру актер получил четыре номинации на премию "Эмми" и две на "Золотой глобус".

41-летний актер, известный нам по фильмам "Дракула", "Хоббит", "Форсаж" и многим другим, к большому разочарованию поклонниц, также является геем. При этом он не скрывает свою ориентацию и даже публикует фотографии с возлюбленными в социальных сетях. Решение "не прятаться" Люк принял еще в 16 лет, когда ушел из родительского дома. С тех пор актер наслаждается жизнью и не отказывает себе в любовных отношениях. В последнее время Люк Эванс встречается с креативным директором сети отелей Рафа Оларра.

Актер запомнился фанатам британского сериала "Шерлок", в котором он сыграл профессора Мориарти. За эту роль Эндрю получил премию BAFTA как лучший актер второго плана. Еще одной известной работой Скотта стал сериал "Дрянь", где он сыграл священника с алкогольной зависимостью. Чувственное исполнение принесло Скотту международное звание секс-символа. При этом Эндрю Скотт считает, что быть геем – это такое же достоинство, как и доброта.

Двойник "Ведьмака" Генри Кавилла – американский актер Мэтт Боммер – уже 10 лет состоит в браке с голливудским публицистом Саймоном Холлсом. Пара воспитывает троих детей, двое из которых были рождены суррогатной матерью.

Кевин Спейси – ЛГБТ-актер, чья история оказалась одной из самых нашумевыших. В своей гомосескуальной ориентации Спейси признался всего несколько лет назад, когда его начали обвинять в сексуальных домогательствах к молодому актеру. Netflix отстранили Кевина от съемок в последнем сезоне "Карточного домика", а в фильме "Все деньги мира" режиссеры вырезали с ним все сцены и пересняли по ускоренному графику с другим актером.

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