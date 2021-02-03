Золотой глобус 2021: объявление номинантов онлайн

София Ковнир
София Ковнир
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Золотой глобус 2021: объявление номинантов онлайн

В среду, 3 февраля, объявят номинантов на ежегодную премию "Золотой глобус 2021". Знаменитости будут участвовать в церемонии из разных уголков мира.

Известно, что ведущими стали Тина Фей и Эми Полер, которые будут транслироваться отдельно из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. OBOZREVATEL следит за событиями и расскажет подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лучший фильм в жанре драма:

  • "Отец"

  • "Манк"

  • "Суд над чикагской семеркой"

  • "Земля кочевников"

  • "Девушка, подающая надежды"

Лучшая актриса в жанре драма:

  • Виола Дэвис

  • Андра Дей

  • Ванесса Кирби

  • Кэри Маллиган

  • Фрэнсис Макдормэнд

Лучший актер в жанре драмы:

  • Риз Ахмед

  • Чедвик Боузман

  • Энтони Хопкинс

  • Гэри Олдмен

  • Тахар Рахим

Лучшая комедия:

  • "Зависнуть в Палм-Спрингс"

  • "Борат 2"

  • "Гамильтон"

  • "Мьюзик"

  • "Выпускной"

Лучшая актриса в жанре комедии:

  • Мария Бакалова

  • Кейт Хадсон

  • Мишель Пфайффер

  • Розамунд Пайк

  • Аня Тейлор-Джой

Лучший актер в жанре комедии:

  • Саша Барон Коэн

  • Джеймс Корден

  • Лин-Мануэль Миранда

  • Дев Патель

  • Энди Сэмберг

Лучший мультфильм:

  • "Семейка Крудс: Новоселье"

  • "Вперед"

  • "Путешествие на Луну"

  • "Душа"

  • "Легенда о волках"

Лучший иностранный фильм:

  • "Еще по одной"

  • "Ла Йорона"

  • "Вся жизнь впереди"

  • "Минари"

  • "Двое из нас"

Лучшая актриса второго плана:

  • Гленн Клоуз

  • Оливия Колман

  • Джоди Фостер

  • Аманда Сейфрид

  • Хелена Зенгель

Лучший актер второго плана:

  • Саша Барон Коэн

  • Дэниэл Калуя

  • Джаред Лето

  • Билл Мюррей

  • Лесли Одом-младший

Отметим, что трансляцию церемонии будет вести американский телеканал NBC. Мероприятие состоится 28 февраля 2021 года и пройдет дистанционно.

Читайте на OBOZREVATEL о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2020 году.

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