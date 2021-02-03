Золотой глобус 2021: объявление номинантов онлайн

В среду, 3 февраля, объявят номинантов на ежегодную премию "Золотой глобус 2021". Знаменитости будут участвовать в церемонии из разных уголков мира.

Известно, что ведущими стали Тина Фей и Эми Полер, которые будут транслироваться отдельно из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. OBOZREVATEL следит за событиями и расскажет подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лучший фильм в жанре драма:

"Отец"

"Манк"

"Суд над чикагской семеркой"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

Лучшая актриса в жанре драма:

Виола Дэвис

Андра Дей

Ванесса Кирби

Кэри Маллиган

Фрэнсис Макдормэнд

Лучший актер в жанре драмы:

Риз Ахмед

Чедвик Боузман

Энтони Хопкинс

Гэри Олдмен

Тахар Рахим

Лучшая комедия:

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

"Борат 2"

"Гамильтон"

"Мьюзик"

"Выпускной"

Лучшая актриса в жанре комедии:

Мария Бакалова

Кейт Хадсон

Мишель Пфайффер

Розамунд Пайк

Аня Тейлор-Джой

Лучший актер в жанре комедии:

Саша Барон Коэн

Джеймс Корден

Лин-Мануэль Миранда

Дев Патель

Энди Сэмберг

Лучший мультфильм:

"Семейка Крудс: Новоселье"

"Вперед"

"Путешествие на Луну"

"Душа"

"Легенда о волках"

Лучший иностранный фильм:

"Еще по одной"

"Ла Йорона"

"Вся жизнь впереди"

"Минари"

"Двое из нас"

Лучшая актриса второго плана:

Гленн Клоуз

Оливия Колман

Джоди Фостер

Аманда Сейфрид

Хелена Зенгель

Лучший актер второго плана:

Саша Барон Коэн

Дэниэл Калуя

Джаред Лето

Билл Мюррей

Лесли Одом-младший

Отметим, что трансляцию церемонии будет вести американский телеканал NBC. Мероприятие состоится 28 февраля 2021 года и пройдет дистанционно.

Читайте на OBOZREVATEL о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2020 году.