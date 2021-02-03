Золотой глобус 2021: объявление номинантов онлайн
В среду, 3 февраля, объявят номинантов на ежегодную премию "Золотой глобус 2021". Знаменитости будут участвовать в церемонии из разных уголков мира.
Известно, что ведущими стали Тина Фей и Эми Полер, которые будут транслироваться отдельно из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. OBOZREVATEL следит за событиями и расскажет подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Лучший фильм в жанре драма:
"Отец"
"Манк"
"Суд над чикагской семеркой"
"Земля кочевников"
"Девушка, подающая надежды"
Лучшая актриса в жанре драма:
Виола Дэвис
Андра Дей
Ванесса Кирби
Кэри Маллиган
Фрэнсис Макдормэнд
Лучший актер в жанре драмы:
Риз Ахмед
Чедвик Боузман
Энтони Хопкинс
Гэри Олдмен
Тахар Рахим
Лучшая комедия:
"Зависнуть в Палм-Спрингс"
"Борат 2"
"Гамильтон"
"Мьюзик"
"Выпускной"
Лучшая актриса в жанре комедии:
Мария Бакалова
Кейт Хадсон
Мишель Пфайффер
Розамунд Пайк
Аня Тейлор-Джой
Лучший актер в жанре комедии:
Саша Барон Коэн
Джеймс Корден
Лин-Мануэль Миранда
Дев Патель
Энди Сэмберг
Лучший мультфильм:
"Семейка Крудс: Новоселье"
"Вперед"
"Путешествие на Луну"
"Душа"
"Легенда о волках"
Лучший иностранный фильм:
"Еще по одной"
"Ла Йорона"
"Вся жизнь впереди"
"Минари"
"Двое из нас"
Лучшая актриса второго плана:
Гленн Клоуз
Оливия Колман
Джоди Фостер
Аманда Сейфрид
Хелена Зенгель
Лучший актер второго плана:
Саша Барон Коэн
Дэниэл Калуя
Джаред Лето
Билл Мюррей
Лесли Одом-младший
Отметим, что трансляцию церемонии будет вести американский телеканал NBC. Мероприятие состоится 28 февраля 2021 года и пройдет дистанционно.
Читайте на OBOZREVATEL о том, как прошла церемония вручения Золотого глобуса в 2020 году.