Кто из участников популярных украинских шоу сменил пол: фото до и после

Для западного шоу-бизнеса публичное признание в смене пола не такая сенсация, как для украинского. Так, ранее звезда "Начала" Эллен Пейдж стала трансгендерным мужчиной по имени Элиот, а известная актриса Тильда Суинтон объявила себя квиром (человеком, не ассоциирующим себя с конкретным полом).

Некоторые из отечественных артистов также не побоялись заявить о смене пола на всю страну. Кто из знаменитостей стал трансгендером до и после участия в известных шоу "Супермодель по-украински", "Від пацанки до панянки" и "Голос країни" – читайте в материале OBOZREVATEL.

В 2008 году на "Фабрике звезд 2" зажглась на эстраде новая звезда – Борис Апрель. Парень с длинными белыми волосами покорил зрителей своим эпатажным поведением и манерами. Но в 2012 году исполнитель внезапно исчез из шоу-бизнеса и переехал в США. Спустя несколько лет артист заявил в своем блоге в инстаграм, что он – транссексуал и зовут его теперь Энджел, а еще через четыре года в Украину вернулась уже женщина. Она приняла участие в восьмом сезоне "Голос країни" под псевдонимом Зианджа. Сейчас девушка снова сменила псевдоним и стала выпускать клипы как Зи Фамелу.

Шер-Марина Камилова запомнилась зрителям "Нового канала" не только своим необычным именем и агрессивным характером, но и заявлением о том, что ей пришлось поменять пол. Участница проекта "Від пацанки до панянки" призналась на всю страну, что до 16 лет физиологически была парнем, а потом решилась на операцию по смене пола.

Имя, данное при рождении, девушка держит в тайне. Да и детских фото, когда Марина была мальчиком, в интернете нет.

Юлия Мочалова

На проекте "Супермодель по-украински" Юлия Мочалова запомнилась яркой внешностью и заявлением о том, что раньше была Василием. Уже в 15 лет Вася начал пить гормоны, а в 16 – перенес операцию по смене пола и стал женщиной. После участия в украинском шоу, модель активно занималась своей карьерой и даже снялась в фильме. Сейчас живет в США.

Карина Минаева

Карина Минаева впервые засветилась в первом сезоне "Супермодели по-украински". Однако на шоу все заметили, что перед ними не девушка, а парень в женском образе. Транссексуалка призналась на проекте, что ее детство было очень сложным в селе. Ровесники угрожали и избивали Костю (имя, данное Карине при рождении). Но и на шоу Карине пришлось нелегко – участники над ней насмехались, а некоторые называли Минаеву "оно" или "переодетым мужиком". Через шесть лет модель пришла на "Супер Топ-модель по-украински" новым человеком. Она сделала главную операцию по смене пола и стала девушкой и физически, и по документам.

Софи Беридзе

Софи Беридзе, участница второго сезона "Топ-модели по-украински", покорила сердца миллионов зрителей своей харизмой и непринужденностью. Чтобы добиться гармонии между внешним видом и внутренними ощущениями, Софи пришлось пройти через десятки операций, в том числе по стачиванию челюсти, увеличению груди, удалению кадыка, сделать ринопластику и многое другое. Но девушка пока не сделала завершающую операцию по смене пола из-за страха умереть на операционном столе.

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