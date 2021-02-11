Пять фильмов, где актеры занимались реальным сексом

Просматривая фильмы с эротическими сценами, мы можем подчеркнуть живую и страстную игру актеров, но ведь никогда не задумываемся, что секс может быть реальным.

Иногда режиссеры требуют не только правдивой актерской игры, но и воспроизведения перед камерой настоящего полового акта, который увидят миллионы людей. OBOZREVATEL собрал киноленты, где реально занимались сексом.

Любовь – 2015 год

Противоречивое и скандальное кино Гаспара Ноэ переплюнуло все ниже перечисленные по количеству эротических сцен. Мало того, что секс в нем настоящий, он еще и в формате 3D. На Каннском кинофестивале фильм окрестили порнографией и признали худшим на церемонии.

Нимфоманка – 2013 год

Эротическая драма режиссера Ларса фон Триера о покинутой, избитой женщине и незнакомце, который нашел ее на улице. Оказалось, что девушка болела нимфоманией. В фильме мужчина рассказывает историю своей жизни от двух до 50 лет. Слоган фильма: "Забудь о любви".

Их первая ночь – 2012 год

Чувственная и романтическая драма о паре, которая познакомились на случайной вечеринке, затем ребята решили лучше узнать друг друга. Секс, любовь, неразлучные судьбы, впервые объединились во время страстной ночи.

Анархист – 2009 год

Скандальный фильм эпатажного современного режиссера – Ларса фон Триера. В центре сюжета – пара, которая пытается прийти в себя после трагической смерти своего ребенка. Малыш выполз из кроватки и выпал из окна во время того, как родители занимались страстным сексом.

Клуб SHORTBUS – 2006 год

"Все оргазмы в фильме натуральные", утверждают продюсеры. Героев картины объединил подпольный клуб Shortbus, где переплетены искусство, политика, музыка и безудержный секс.

Настоящие эмоции обычные актеры передали через экран: кто-то аплодировал после премьеры, а цензоры жестоко критиковали и даже не выпускали подобные фильмы в прокат.

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