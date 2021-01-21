Настоящие двойники: звезды, которые невероятно похожи друг на друга

Найти своего собственного двойника не так уж и просто. Хотя вам, скорей всего, не раз говорили, что вы кого-то очень сильно напоминаете.

Герои этой подборки не родственники и даже не знакомые, но при этом очень сильно похожи друг на друга. OBOZREVATEL решил собрать американских знаменитостей, которые выглядит как две капли воды и легко смогли бы сыграть близнецов.

Мэтт Бомер и Генри Кавилл

"Ведьмак" и "Бэтмен", а также один из самых сексуальных мужчин мира Генри Кавилл имеет своего двойника в американском шоу-бизе. Так, Кавилл внешне очень похож с актером и певцом Мэттом Бомером, который не раз засветился в популярных фильмах ужасов.

Милла Йовович и Линда Евангелиста ​​​​​

Канадская супермодель Линда Евангелиста была на пике популярности в 90-х, но ее в молодости часто путали с голливудской актрисой с украинскими корнями Миллой Йовович. Примечательно, что и Линда, и Мила начали свою карьеру с фотографирования для обложек журналов.

Джеффри Дина Моргана порой останавливают на улице поклонники Хавьера Бардема, чтобы взять автограф, ведь внешность двух актеров невероятно похожа. Несмотря на это, судьба артистов сложилась по-разному: испанец Хавьер Бардем – обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса" и актер серьезного драматического кино, а американец Джеффри Дин Морган – звезда первого сезона "Сверхъестественного", "Ходячих мертвецов" и менее известных сериалов.

Аманда Сейфрид и Джемма Уорд

Трудно не заметить сходство звезды фильмов "Мама Миа!" и "Дорогой Джон" Аманды Сейфрид и одной из самых успешных моделей современности Джеммы Уорд. Любопытно, что девушки родились не то что в разных городах, а на разных континентах: Сейфрид – уроженка Соединенных Штатов, а Уорд – Австралии.

Когда на Netflix вышел подростковый сериал "Половое воспитание", многие посчитали, что именно Робби сыграла главную роль. Конечно, звезда голливудского кино не снималась в сериале. Эту роль исполнила 25-летняя британка Эмма Маккей, которая просто вылитая Марго. Обе актрисы обладают характерными внешними данными: квадратным овалом лица и большими глазами.

Обе девушки обладают одинаково харизматичной улыбкой и часто носят похожые прически. Когда Кэти Перри носила черный цвет волос, артисток было трудно различить. Однако, сейчас певица стала блондинкой и уже не так похожа на героиню фильма "500 дней лета".

Марк Уолберг и Мэтт Дэймон

Оба актера прославились благодаря съемкам в американских фильмах. Кроме того, Марк Уолберг также известен как продюсер и музыкант, а Мэтт Дэймон заработал свой "Оскар" как сценарист.

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