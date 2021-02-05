Звездный "бомж-стайл": знаменитые актеры, которые одеваются, как бездомные

Роберт Паттинсон, Джонни Депп, Том Харди и другие звезды не всегда выглядят идеально, как на красной ковровой дорожке, где все мелочи их образа продумывают стилисты.

В обычной жизни знаменитости часто одеваются настолько безвкусно, что делает их похожими на городских сумасшедших. OBOZREVATEL собрал самые странные повседневные образы всемирно известных актеров.

Фото на кухне звезды "Сумерек" однажды попало в сеть и стало вирусным. По всей видимости, Паттинсона застали врасплох, что видно по его выражению лица на снимке. Актер был одет в рваные штаны на несколько размеров больше, длинную спортивную кофту и рыжие ботинки, на его лице появилась густая растительность, а грязные волосы были гладко зачесаны назад.

Обладатель премии BAFTA и номинант на премию "Оскар" Том Харди ходит дома в яркой цветной пижаме с героями культового мультсериала "Симпсоны" и спортивных кроссовках. Интересно, что такая детская одежды нисколько не убавляет мужественности актеру. Даже в таком виде Харди выглядит брутальным мачо.

Звезда "Трансформеров" предпочитает спортивный стиль и яркие цвета в обычной жизни. Однако, выглядит он в таких вещах забавно: борода, строгий взгляд, небесно-голубая кофточка и кроссовки в цвет, а также фиолетовые лосины. Актер свою одежду явно позаимствовал у девочки-подростка из фильмов 2000-х. В таком виде ЛаБаф засветился на одной из утренних пробежек.

Железный человек в жизни не такой "железный", как в легендарном фильме. Скорее даже милый и скромный. Таким его увидели папарацци на одной из вечеринок. Актер надел черные очки, на шею повязал зеленый платок, коричневые бриджи дополнил светлым пиджаком и зелеными носочками. Ну, чем не икона стиля?

Еще один поклонник шелковых платков на шее и других необычных аксессуаров для мужчин – Джонни Депп. Он даже повернулся на камеру к журналистам, чтобы продемонстрировать свой наряд. О нестандартном стиле актера говорит его одежда: пиджак, жилет, рубашка, спортивные штаны с цепями, множество браслетов-резинок на двух руках и вишенка на торте – синяя кепка на голове.

Обаятельный актер, запомнившийся нам по фильмам "Иллюзия обмана" и "Зомбиленд", в жизни предпочитает пижаму вместо кожаных курток. Так, знаменитость в клетчатых штанах и серой помятой футболке засветился на премьере фильма "Голодные игры".

Как сообщал OBOZREVATEL, фото домов голливудских звезд появились в сети. Кэти Перри и Орландо Блум после рождения дочери переехали в роскошный особняк в одном из самых престижных районов Калифорнии. Бритни Спирс долгое время жила в огромном поместье – Chateau Suenos (Дом Грез).