Россиянка Линникова во время дефиле на ''Мисс Вселенная'' продемонстрировала известный всему миру жест. Видео

Участница конкурса красоты "Мисс Вселенная" от страны-террориста России Анна Линникова во время дефиле в купальнике показала зрителям и жюри грубый жест средним пальцем, известный всему миру. Конкурсантка из РФ сделала это почти незаметно, прикрываясь полупрозрачным кейпи.

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Однако при внимательном просмотре ее выхода можно четко увидеть, что левой рукой россиянка сделала некультурный жест. Видео можно просмотреть на официальном YouTube-канале "Мисс Вселенная" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время традиционного дефиле в купальнике участницы в этом году смогли продемонстрировать не только свои изящные фигуры, но и обратиться к миру.

Им позволили накинуть полупрозрачный кейпи и самостоятельно выбрать его дизайн. Линникова вышла на сцену в розовом бикини с белой накидкой, на которой была изображена сказочная Жар-птица.

Вот только раскрывая рисунок, россиянка взялась за кейпи левой рукой так, что виден был только ее средний палец. Правой рукой она грубый жест не сделала.

Вероятно, таким образом Линникова проявила неуважение к конкурсу и зрителям. Интересно, что по словам президента "Мисс Украина Вселенная" Анны Филимоновой, поведение участницы из страны-террориста было "отвратительным". Россиянка оскорбляла конкуренток, не желавших с ней контактировать из-за войны в Украине, и пыталась показаться жертвой в глазах организаторов и других участниц.

Очевидно, что атмосфера на конкурсе ей не понравилась, потому вполне логично, что Линникова могла продемонстрировать грубое поведение прямо на сцене.

Напомним, победительницей "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'Бони Габриэль. В свои 28 лет она стала самой взрослой обладательницей престижной короны в истории мирового конкурса.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала россиянка – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой костюм подошел бы гражданке РФ.

Как писал OBOZREVATEL, участие конкурсанток из Украины и России едва не обернулось скандалом, когда Линникова устроила циничную провокацию. Россиянка попыталась сфотографироваться возле украинки, создав иллюзию "дружбы", но подстава не удалась.

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