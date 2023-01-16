''Пыталась строить из себя жертву'': президент ''Мисс Украина Вселенная'' рассказала, как вела себя россиянка на конкурсе в США

15 января в Новом Орлеане (США) завершился грандиозный конкурс "Мисс Вселенная 2022", в котором, несмотря на аргументированные обращения украинской делегации к организаторам, участвовала представительница России Анна Линникова. Как рассказала президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, поведение участницы из страны-террориста было "отвратительным".

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Россиянка не только оскорбляла конкуренток, которые не хотели с ней контактировать из-за войны в Украине, но и пыталась показаться жертвой в глазах организаторов и других участниц. Об этом Филимонова рассказала в своих InstaStories.

"Россиянка вела себя отвратительно. Пыталась строить из себя жертву, обзывала других, кто не хотел быть рядом, "расистами", и почему-то бегала за Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото. Потому что так ей сказал директор", – поделилась представительница украинской делегации на "Мисс Вселенная".

Филимонова объяснила, почему Линникову все же допустили на конкурс, пока ее родина продолжает атаковать мирных жителей независимого государства ракетами. Дело в том, что россиянке дали визу в Америку, а организаторы "Мисс Вселенная" заявили, что они "вне политики".

Более того, как рассказала президент "Мисс Украина Вселенная", россиянке дали визу в США на три года, а украинской представительнице Виктории Апанасенко – на один.

Напомним, победительницей "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'Бонни Габриэль. В свои 28 лет она стала самой старшей обладательницей престижной короны в истории мирового конкурса.

В свою очередь украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов.

Вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф. Финальный выход модели в тот день чуть не сорвался из-за застежки.

Стоит отметить, что Виктории Апанасенко удалось завоевать одну из главных наград конкурса – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала россиянка – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой бы костюм подошел гражданке РФ.

Как писал OBOZREVATEL, участие конкурсанток из Украины и России едва не обернулось скандалом, когда Линникова устроила циничную провокацию. Россиянка попыталась сфотографироваться возле украинки, создав иллюзию "дружбы", но подстава не удалась.

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