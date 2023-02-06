Россия победила на конкурсе ''Миссис Вселенная'': сеть шокировало решение жюри

С 30 января по 5 февраля в столице Болгарии Софии проходил международный конкурс "Миссис Вселенная-2022", в котором участвуют замужние женщины от 18 до 55 лет. Среди 120-ти участниц жюри выбрали обладательницу главной короны – ею стала 34-летняя россиянка Елена Максимова. Сеть возмутил тот факт, что на мероприятии такого масштаба победу отдают России, которую и вовсе стоит бойкотировать во всем мире, пока оккупанты в Украине продолжают уничтожать мирные города и убивать невинных людей.

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Известно, что представительница страны-террористки родом из деревни Гыя в Удмуртской Республике, а сейчас живет в Ижевске, где руководит сетью языковых центров. О ее циничной победе сообщается на странице "Миссис Вселенная" в Instagram.

И пока россияне ликуют, поздравляя соотечественницу с победой, украинцы пытаются достучаться до организаторов конкурса, которые будто живут в другой реальности, раз считают нормальным отдать победу России, пока та ведет полномасштабную войну в независимом государстве.

"Я что-то не поняла, а как это произошло в нынешней обстановке? Как цивилизованный мир это допустил?", "Почему к участию допустили россиянку? Ее страна ежедневно бомбит украинские города. Льется кровь военных, детей, женщин. Вы в своем уме?", "Что, российский папик оказался богаче других?", "Серьезно? Россиянка? Что она вообще там забыла? После того, как Россия развязала войну, ее граждан должны отрезать от всего цивилизованного мира! Они везде должны быть изгоями!" – пишут украинцы.

Еще большей абсурдности ситуации добавляет то, что в прошлом году на "Миссис Вселенная" победила также россиянка. Правда, тогда жительница Санкт-Петербурга представляла Грузию.

Отметим, международный конкурс красоты проводится с 2007 года. Его организовывает болгарская компания Mrs. Universe LTD. Участвовать в нем могут замужние, разведенные или овдовевшие женщины, а также те, у которых есть дети.

Украину на "Миссис Вселенная" в этом году представляли сразу пять женщин: с Киева, Харькова, Львова, Херсона и Мариуполя. Они получили победы в номинациях "Миссис первая леди Вселенной-Вдохновение", "Миссис Независимость", "Миссис Топ-Европа", "Миссис Солидарность" и "Миссис Отвага" соответственно.

Напомним, ранее в США состоялся конкурс "Мисс Вселенная 2022". Победительницей стала представительница Америки Р'Бонни Габриэль. В свои 28 лет она стала самой старшей обладательницей престижной короны в истории мирового конкурса.

В свою очередь, украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов.

Стоит отметить, что красавице из Чернигова удалось завоевать одну из главных наград конкурса – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, россиянка Анна Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала россиянка – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой бы костюм подошел гражданке РФ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Апанасенко отметила, что ее даже не пригласили на сцену в финале во время вручения одной из главных наград Spirit of Carnival Award, в отличие от других девушек. Вероятно, организаторы побоялись, что украинка озвучит правду о террористической войне на Родине.

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