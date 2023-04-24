'Работает на победу Украины': друг-военный Олега Винника прокомментировал состояние здоровья артиста

В сети не утихают слухи касательно таинственного "исчезновения" и состояния здоровья известного украинского певца Олега Винника, который сейчас находится в Германии, где якобы борется с серьезным заболеванием. Некоторые поклонники предполагали, что это может быть онкология, но глава фан-клуба артиста заверила, что это не так. О самочувствии звезды заговорил и его близкий друг, муж певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас еще и военнослужащий Роман Недзельский.

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Он один из немногих, кто поддерживает связь с артистом после его "исчезновения". Именно Недзельский публиковал те редкие свежие кадры Винника из Германии и рассказывал о помощи музыканта военным. Теперь же супруг Билозир в Facebook сообщил, что любимец украинских "волчиц" продолжает "работать на победу Украины".

Соответствующий комментарий Недзельский оставил в официальной фан-группе Винника. Там одна из поклонниц обеспокоено поинтересовалась, а жив ли кумир, от которого так давно не было никаких вестей.

Недзельский ответил: "Дело Анатолича живет и работает на победу Украины! Олег живее всех живых. Только что с ним разговаривал! Голос бодрячком, хвостик пистолетом. Не дождутся, с*ки".

Напомним, внезапное исчезновение дало толчок слухам о болезни Винника. Ранее фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно только, что от болезни артист лечится в Германии.

Тем временем глава фан-клуба певца Валерия Барон, которая продолжает общаться с артистом и его командой с начала полномасштабной войны, опровергла слухи о его "онкологии". Она заверила, что артист вернется на сцену.

Однако в СМИ появилась информация, что Винник не собирается возвращаться в Украину. По словам инсайдеров, певец уже "сжигает мосты" с украинскими экс-коллегами, в частности приостановил сотрудничество со своим продюсером Александром Горбенко.

В Берлине, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтерскую деятельность он получил две награды.

Однако поклонников волнует, почему певец решил так резко исчезнуть из инфопространства. На днях Винник все же зашел в свои соцсети, но обращаться к аудитории он не стал. Вместо этого музыкант удивил фанов странным поступком.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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