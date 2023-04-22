Больше не вернется в Украину? Винник принял кардинальное решение насчет карьеры, продюсер выступил с заявлением

В сети появилась информация, что "пропавший" украинский певец Олег Винник не собирается возвращаться в Украину. На данный момент, как известно, он пребывает в Берлине, Германия, где якобы борется с серьезным заболеванием. Однако артист, по словам инсайдеров, уже "сжигает мосты" с украинскими экс-коллегами, в частности приостановил связи со своим продюсером Александром Горбенко.

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Эксклюзивная информация появилась в Telegram-канале ресурса "МУЗВАР". Ее частично подтвердил и сам Горбенко, сделав заявление касательно "отсутствия тесных рабочих отношений" с Винником.

Пока точно неизвестно, действительно ли Винник навсегда останется в Германии, однако инсайдеры утверждают, что домой тот точно не торопится. Также они подчеркивают, что на музыкальном рынке уже есть запросы на приобретение права на исполнение хитов певца.

"В последнее время с Олегом нет тесных рабочих отношений, думаю, это и так все видят. Что касается прав на проект и музыкальный материал – они фактически принадлежат моей компании. Обращений на перепевку и использование образа артиста было несколько. Но на сегодняшний день я не комментирую ситуацию по этому вопросу. Всему свое время", – высказался продюсер артиста.

Напомним, внезапное исчезновение дало толчок слухам о болезни Винника. Ранее фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно только, что от болезни артист лечится в Германии.

Тем временем глава фан-клуба певца Валерия Барон, которая продолжает общаться с артистом и его командой с начала полномасштабной войны, опровергла слухи о его "онкологии". Она заверила, что артист вернется на сцену.

В Берлине, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтерскую деятельность он получил две награды.

Однако поклонников волнует, почему певец решил так резко исчезнуть из инфопространства. На днях Винник все же зашел в свои соцсети, однако обращаться к аудитории он не стал. Вместо этого музыкант удивил фанов странным поступком.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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