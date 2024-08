Полякова объяснила, почему не приехала на фестиваль Лаймы Вайкуле, где Верка Сердючка оскандалилась из-за русского языка и поклонов Пугачевой

Певица Оля Полякова, якобы отказавшаяся от участия в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, Латвия, объяснила, почему на самом деле не поехала туда. Как оказалось, причиной стала съемка шоу в Украине, а не желание артистки не поддерживать "хороших россиян", как это, в свою очередь, сделал Андрей Данилко (Верка Сердючка).

Фестиваль Laima RendezVous должен был проходить с 26 по 28 июля, а съемки Поляковой для шоу на "Новом канале" пришлись именно на 26 июля. Как она рассказала в комментарии "Ранку у великому місті", она не отказывалась от участия, но планы сложились иначе.

"Я не отказалась там выступать. У меня 26-го на "Новом канале" снимали шоу, где я являюсь членом жюри. Поэтому я выбрала в своей стране свой проект. Я бы с удовольствием поехала петь к Лайме Вайкуле, потому что она поддерживает Украину. Она на нашей стороне, как и вся Латвия", – призналась Полякова.

Певица на фестивале готова была присоединиться к Максу Барскому и Алексееву и заговорить на английском. По крайней мере, она убеждала в этом журналистку утреннего шоу: "I can speak English without any problem" ("Я могу беспроблемно говорить по-английски").

Андрей Данилко, которому планы не помешали посетить фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, решил, что на английский язык переходить не собирается, а потом вообще оправдывал свои концерты с русскоязычным репертуаром и просил людей не приходить, если ей триггерит язык страны-агрессора.

"Я не могу комментировать поступки и решения других людей. Я очень люблю Андрея. Я точно знаю, что он – украинец искренний. Он не уезжал никуда. Он был с нашей страной. Он жил на Крещатике, принимал у себя в доме людей, которым некуда было деваться. А я свои [песни] перевела, еще и новые написала", – прокомментировала Полякова отказ Данилко украинизировать свои песни.

Однако Сердючка попала в скандал еще до своего признания заявлений – достаточно было выступления на сцене музыкального фестиваля, где были "хорошие россияне" (Максим Галкин, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич и другие). Он бил поклоны российской эстрадной певице Алле Пугачевой и благодарил ее за якобы поддержку Украины.

