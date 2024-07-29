Данилко вступился за русский язык: не ходите на концерты, почему я должен себя ломать?

Украинский певец Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) вступился за русскоязычных людей и попытался оправдать язык страны-агрессора РФ в своих песнях. Артист известен скандалом из-за концерта в мае с непереведенным на украинский репертуаром на третий год полномасштабной войны.

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В интервью латвийскому вещателю LTV Ziņu dienests он впервые рассказал, почему до сих пор не украинизировал свои песни и возмутился недовольством украинцев концертами на языке жителей РФ. Он решил перевести стрелки и в распространении русского обвинил самих россиян, мол, русский язык не принадлежит только России.

"Когда мне говорят, что я говорю на языке агрессора, то я говорю: "А может, агрессор говорит на русском?" Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации. Почему я себя ломаю? Я подчеркиваю, что речь дана для того, чтобы мы понимали друг друга. А она используется в политических целях. Понятно, что должен быть государственный язык, никто не спорит. Я могу быть в глазах других не прав", – вступился Данилко.

Впоследствии артист скинул всю вину на людей, которые приходят на концерты послушать его песни. Стоит отметить, что последние несколько лет Андрей Данилко перестал производить творчество на русском языке, но фанаты все еще вымаливают петь старые треки, ностальгируя по 90-2000-м годам. В частности, звезда оправдывает себя тем, что переведенные хиты не будут звучать гармонично на украинском языке, поэтому, похоже, планирует их дальше исполнять на русском.

"Говорят: "Нас это триггерит". Я понимаю, что сложное время, люди очень сложно живут. Психика нарушена, все очень раздражены. Тогда, наверное, не приходите на эти концерты, вы же знаете репертуар. Специально переводить то, что не переводится, [невозможно]. Люди не понимают всех этим нюансов – этих людей немного. На одном концерте меня попросили не петь на русском, и я выстроил программу. Люди начали кричать, а организатор просто перестраховывается. И я такой говорю: "По просьбе зрителей песня "Все будет хорошо". И все были счастливы. Когда меня еще принуждают, то это врожденное чувство противоречия. Не нужно меня заставлять. Язык – это постепенно, это эволюция", – прокомментировал певец.

Из-за вопроса языка Верка Сердючка не смогла выступить на музыкальном фестивале Atlas United. Как сообщал Данилко, произошло это из-за трудностей в подготовке украинизированной программы. А они, в свою очередь, появились из-за отсутствия ключевых музыкантов в Украине и блекауты.

"Я не мог подготовить новое. Хотел в рамках Atlas Weekend показать новую программу, новые песни Сердючки. Такой блок из новых песен, которые никто никогда не слышал. Никто не учитывал блекауты, никто не учитывал, что многие музыканты уехали. Я ведь не могу кого-то держать. Как-то все равно боятся, уезжают. Это на совести того человека. А программа сложная. Приходящие к нам молодые артисты они в шоке от количества задач в таком, как бы казалось, простом жанре. Украинское варьете. Сложно очень", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за выступления Андрея Данилко с русскоязычными песнями у Анны Тульевой и Дмитрия Волканова (бывшего зайца из команды Верки Сердючки) разгорелась публичная перепалка.

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