Завзятые друзья Украины: Данилко засветился в компании с Галкиным и Макаревичем. Фото

Украинский певец Андрей Данилко, более известный под сценическим образом Верки Сердючки, с удовольствием проводит время в Юрмале, Латвия, в окружении россиян: шоумена Максима Галкина, музыканта Андрея Макаревича и его жены-украинки Эйнат Кляйн. Все они после начала полномасштабной войны поддерживали украинцев.

Видео дня

Артисты собрались вместе за большим столом в ресторане в период проведения фестиваля Лаймы Вайкуле, который она организовала под лозунгом помощи Украине и осуждению войны, а выступать приезжали звезды из разных стран, среди которых было немало "хороших россиян". Видео с общим ужином опубликовала жена Макаревича в Instagram.

В комментариях подписчики поинтересовались, почему в кадре не присутствовала жена Максима Галкина Алла Пугачева. Впрочем, некоторые предполагают, что именно она фотографировала.

"Великолепная компания собралась! P.S.: для тех, кто не узнает артиста без грима справа – Андрей Данилко", – подписала фото Эйнат Кляйн.

Стоит отметить, что Андрей Данилко уже несколько лет на публике носит один и тот же образ с черной медицинской маской, являющейся отсылкой ко временам пандемии и коронавируса. На концерт он также пришел с ней и в свитшоте любимого бренда.

В частности, о своем творчестве на фестивале Андрей Данилко напомнил в образе Верки Сердючки. Мало того, что он пел песни на одной сцене со скандальными артистами, да еще и кланялся Алле Пугачевой.

Чтобы показать свою поддержку Украине Максим Галкин после юмористической части спел отечественную песню "Смерека". Он ее безупречно выполнил, чем порадовал украинцев и возмутил россиян. В РФ такую политическую позицию не воспринимают, потому уже давно признали Галкина иноагентом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Макаревич с 2014 года выступает против режима Путина, из-за чего его при первой возможности готовы засудить. Он случайно раскрыл свои намерения выступить в Киеве после победы Украины в войне, чем разгневал россиян.

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