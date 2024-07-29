Данилко не считает, что русский язык – это язык агрессора: как бы я разговаривал с Лаймой Вайкуле?

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, вступился за русский язык, ведь это единственный для него способ общаться с иностранцами-уроженцами СССР. Так, он вспомнил, как во время скандального музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале, Латвия, общался с организатором.

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Данилко отметил, что он не знает латышского языка, а его коллега, открыто поддерживающая Вооруженные силы Украины в войне против России, не знает украинского. Поэтому для них якобы русский является оптимальным вариантом. Об этом шоумен сообщил в интервью латвийскому вещателю LTV Ziņu dienests.

"Если бы не русский язык, как бы я мог разговаривать с Лаймой? Она не знает украинского, а я не знаю латышского. Она бы сказала только "Доброго ранку", а я – "Paldies" ["Спасибо"]. И на этом все кончится. Это часто используют, и они по-своему правы", – оправдался артист.

Как видим с концерта Сердючки в мае, за распространение русского в массы ему иногда "прилетает", потому что украинцы говорят, что это триггерит.

"У меня есть свое отношение к этому. Когда мне говорят, что я говорю на языке агрессора, то я говорю: "А может, агрессор говорит на русском?" Понимаете разницу? Язык данный для коммуникации. Я бы с удовольствием знал бы японский, латышский..." – обратился к российским нарративам Данилко.

Он решил перевести стрелки и в распространении русского обвинил самих россиян, мол, русский язык не принадлежит только России. Однако почему-то о самом распространенном языке в мире – английском – даже не упомянул.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко появился на скандальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, Латвия, приезжать на который отказались Надя Дорофеева и Оля Полякова. Зато там выступали Потап и Настя Каменских, Алексеев и Макс Барских. Самым обсуждаемым моментом выступления стал низкий поклон Данилко Алле Пугачевой и целые оды в ее честь.

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