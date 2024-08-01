Музыка вне политики? Фото Андрея Данилко и Аллы Пугачевой разделило украинцев на два лагеря

Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в амплуа Верки Сердючки, отметился неоднозначным поступком. Артист в Юрмале сделал совместное фото с российской певицей Аллой Пугачевой, однако публикация вызвала разные реакции в обществе.

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Снимок с Примадонной появился в Instagram Данилка, где набрал почти 50 тысяч лайков за 11 часов. В комментариях развернулась целая дискуссия по теме, насколько уместно фотографироваться с российскими звездами во время полномасштабной войны.

Свое мнение высказали не только рядовые подписчики звезды, но и известные коллеги шоумена по шоу-бизнесу. К примеру, актриса Ольга Сумская поддержала Данилко, ведущая Леся Никитюк назвала знаменитостей "легендами", а танцор Вадим Гарбузов написал, что "классно и правильно" поддерживать антивоенно настроенных россиян.

В то же время комик Антон Тимошенко с бранью спросил, зачем Сердючке этот пост, а радиоведущая Карина Дмитраш заявила, что не понимает позиции Данилко.

Мнения поделились на тех, кто толерует "хороших россиян" и считает музыку вне политики, и тех, кто выступает за полную сепарацию от российской культуры.

Самые популярные комментарии звучат так: "Людей, которые нас поддерживают, благодарить нужно. Люди от огромных денег отказались и уехали", "Очень грустно, что такая большая личность украинского шоу-бизнеса до сих пор ищет хороших россиян", "Это фото – просто проявление неполноценности и непонимания того, что российская оккупация – это не только о территориях, но и о культуре", "Ждите границ 91-го, а мы любим Андрея и Аллочку".

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко отказался судить Нацотбор на Евровидение. Ему не понравился новый формат, а в прошлый раз шоумен "мучился". Также он сделал скандальное заявление о русском языке.

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