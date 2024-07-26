Дорофеева и Полякова отказались ехать к Лайме Вайкуле, зато на фестивале появятся две скандальные звезды из Украины. Фото

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая поддерживает ВСУ и украинцев, однако также не игнорирует "хороших россиян", не дождется на своем ежегодном музыкальном фестивале в Юрмале нескольких украинских звезд. Певицы Надя Дорофеева и Оля Полякова отказались от приглашения, однако их коллега – Настя Каменских – приедет в Латвию, а с ней и скандальный муж Потап.

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К слову, там также выступит победитель Евровидения 2024 NEMO. О своих планах звезды сообщили подписчикам в Instagram.

Возмущение в обществе вызвало то, что в лайн-ап попали украинские звезды, которые за границей могут встретиться с россиянами и создать иллюзию "дружбы народов".

Реагируя на волну хейта, команда Оли Поляковой публично заявила, что "королевы ночи" на празднике музыки не будет.

"Оля Полякова не будет участвовать в нынешнем фестивале Лаймы Вайкуле из-за плотного концертного графика артистки в Украине", – говорится в заявлении.

Артистка Надя Дорофеева, также попавшая в список заявленных из Украины гостей, ответила на вопрос о Юрмале под одним из своих фото.

"На сайте мероприятия артистка сейчас не представлена в лайн-апе и никаких других материалах. На момент согласования выступления команда артистки была ознакомлена с лайн-апом на 26.07, украинский день. Позже, когда увидели расширенные афиши со всеми участниками фестиваля на три дня, то поняли, что не со всеми можем быть представлены на одной сцене. Поэтому извинились перед организаторами и отказались от выступления", – передал слова пиар-службы Дорофеевой "Музвар".

Впрочем, принципиальностью отличились не все украинские звезды, которых Лайма Вайкуле пригласила разделить сцену с россиянами. Певица Настя Каменских и рэпер Потап, в последнее время все чаще попадающие в скандалы, уже вылетели в Юрмалу и поделились фото из самолета.

Напомним, Потап во время полномасштабной войны уехал из страны за границу и уже давно не возвращался домой. 6 апреля он дал концерт в Германии. Для этого рэпер, как утверждают источники, выбрал пророссийский клуб, а репертуар шоу включал русскоязычные старые хиты групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi.

Примечательно, что и его жена продолжает исполнять за границей русскоязычные песни, хотя раньше обещала этого не делать.

Как ранее писал OBOZ.UA, певицу и ее мужа-продюсера Алексея Потапенко подвергла резкой критике ведущая Валентина Хамайко. У нее есть свое мнение о творчестве и действиях артистов.

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