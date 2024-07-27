Сердючка появилась на скандальном фестивале в Юрмале и поклонилась Алле Пугачевой. Видео

Украинский шоумен Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, появился на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, несмотря на то, что некоторые украинцы и его коллеги бойкотируют музыкальное мероприятие, где немало российских звезд. На сцене украинец обратился непосредственно к сидящей в зале эстрадной певице Алле Пугачевой и поклонился ей.

Видео дня

Чтобы выразить уважение к творчеству и позиции Примадонны, Сердючка исполнила несколько строк ее трека "Ты возьми меня с собой". Видео с тем, как певец обращается к давней подруге, выложили в TikTok.

"Боже! Алла Борисовна, здравствуйте", – сказал Данилко, согнувшись на 90 градусов перед Пугачевой. В ответ певица, приехавшая на фестиваль с Андреем Макаревичем, засмеялась.

Украинец с командой также спели на латышском языке, вызвав бурные овации в зале.

"Мы живем в сложные времена. Я, конечно, не могла не приехать, не поддержать Лайму. Давайте бурные аплодисменты Лайме за то, что она организовывает, несмотря на хейт и всех мудаков", – провозгласила со сцены Сердючка.

Напомним, на фестиваль также приехали Настя Каменских и Потап, а еще в Юрмале засветился Макс Барских и Алексеев. В то же время, от участия отказались Оля Полякова и Надя Дорофеева.

Напомним, ежегодный фестиваль Лаймы Вайкуле проходит под лозунгом помощи Украине и осуждения войны, а выступать приезжают звезды из разных стран. Однако среди них есть и граждане РФ или люди с двойным гражданством, эмигрировавшие из России.

Не исключено, что и среди зрителей можно найти "хороших россиян". Некоторые украинцы убеждены, что подобными мероприятиями создается иллюзия "дружбы народов", что играет на руку только России.

Ранее OBOZ.UA писал, что на фестиваль Лаймы Вайкуле пригласили победителя шоу Евровидение 2024. NEMO из Швейцарии планирует спеть с латвийской звездой.

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