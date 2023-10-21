'Почему до сих пор не в Москве?': скандальная блогерша Алхим пробила очередное дно, исполнив трек предательницы Украины

Скандально известная украинская блогерша из Днепра Анна Алхимова, более известная как Алхим, ранее оскандалившаяся фразой "Путин – красавец", попала в новый скандал из-за песни предательницы родом из Черкасс Анны Asti. Как известно, певица в Москве решила умалчивать о геноциде собственного народа, хотя полномасштабное вторжение встретила в Украине, а недавно она даже получила российское гражданство. Впрочем, Алхим это, очевидно, ничуть не беспокоит.

Блогерша, которая принципиально продолжает вести публичную деятельность на русском языке и потреблять контент из страны-террористки, спонсируя тем самым армию врага, обнародовала в своем Instagram видео, на котором поет песню Asti. Как и следовало ожидать, украинцев такая бессознательная позиция инфлюэнсерши сильно разгневала.

Алхим уже не в первый раз во время полномасштабной войны публикует видео под российские треки. Впрочем, подпевание украинской предательнице показалось подписчикам особенно циничной выходкой.

Видео дня

Под видео звезды собралось немало комментариев, в которых украинцы выражают свое возмущение или пытаются объяснить соотечественнице, почему прослушивание российской музыки, а тем более от коллаборантов, – это "дно".

"Просто противно", "Я в шоке... Аня! Не несите бред! Вы хоть понимаете, что вы несете? Вам объясняли о музыке 1000000 раз, но вы деревянная! Особенно, прекратите затрагивать тему войны в нашей стране, если не понимаете "за что" и "почему"!", "Пока не прилетит во двор, не поймет... жаль", "Почему все, кому так нравится русский язык, до сих пор не в Москве? Почему москали не слушают украинскую музыку?Наверное, потому что украиноязычных москалей не существует, зато "русскоязычных украинцев" куча", "Боже, какая мразота", "Отписываюсь. Гадость. Реально за***ла", – комментируют интернет-пользователи.

Напомним, недавно Алхим обозвала жителей западных областей Украины "продажными петухами", а впоследствии устроила скандал из-за государственного языка. Она назвала украиноязычных людей "нацистами" и заявила, что на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

На днях инфлюэнсерша также устроила провокацию с российской песней Наталии Подольской и Владимира Преснякова. Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, ранее Алхим также спела песню эстрадной певицы Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон". Такой выбор композиции возмутил некоторых пользователей сети.

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