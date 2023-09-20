'Русский язык не принадлежит Путину!' Скандальная блогерша Алхим спела песню Пугачевой и рассорила украинцев

Украинская блогерша Анна Алхимова (более известная как Алхим), которая обозвала жителей западных областей Украины "продажными петухами" и продвигает в массы российский контент, спела хит эстрадной певицы Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон". Такой выбор композиции возмутил некоторых подписчиков инфлюэнсерши.

Алхим на замечания не отреагировала, но в комментариях в Instagram возникла дискуссия. Отдельные поклонники Анны Алхимовой оправдали не только ее, но и Пугачеву и русский язык (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Более 739 тысяч подписчиков блогерши имели возможность "насладиться" не только вокалом звезды соцсетей, но и освежить в памяти российские хиты. Сама Алхим заявила, что хочет пригласить Примадонну на свою будущую свадьбу.

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Песню Примадонны, хоть она и эмигрировала из России, некоторые украинцы не оценили. В комментариях спросили, почему защитники теряют здоровье и жизнь на передовой, отстаивая Украину, пока Алхим нагло демонстрирует, что ей не нужен ни родной язык, ни украинская культура.

На это фанаты звезды заявили, что украинские воины отсаивают не язык, а русский – не принадлежит диктатору Владимиру Путину. Хейтерам Алхим поклонники "русского мира" посоветовали "вылечиться".

"Это ее жизнь, какого черта ты и тебе подобные пытаются что-то навязать? Вылечитесь", "Пугачева сказала, что на стороне Украины", "Язык этот, в конце концов, не принадлежит Путину, и Пугачева, и ее песня достойны уважения", "Русский язык не принадлежит России", – написали "защитники" блогерши.

Добавим, что подобные тезисы, продвигающие нарративы о "хороших россиянах", уже более полутора лет украинцы пытаются искоренить из общества.

К слову, Алхим не просто отстаивает свое право общаться в публичном пространстве на русском языке, а унижает украиноязычных соотечественников. Недавно она назвала "нацистами" людей, которые общаются на государственном языке, и заявила, что на нем разговаривают только во Львове и Ивано-Франковске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Алхим называла президента России Владимира Путина "влиятельным мужчиной" и "красавцем", но впоследствии мнение якобы изменила.

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