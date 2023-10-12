Скандальная блогерша Алхим устроила провокацию с российской песней и разозлила сеть

Скандальная украинская блогерша из Днепра Анна Алхимова, более известная как Алхим, которая ранее оскандалилась фразой "Путин – красавчик", в очередной раз доказала свою бессознательную и инфантильную позицию по поводу войны в Украине. Звезда сети выложила видеокадры из провокативной "голой" фотосессии, а в качестве музыкального сопровождения выбрала российскую песню Натальи Подольской и Владимира Преснякова под названием "KISSлород".

Как и следовало ожидать, многих украинцев возмутил тот факт, что украинская блогерша с огромной аудиторией транслирует в своих соцсетях музыкальный контент страны-агрессорки. Впрочем, удивляться нечему – Алхим уже давно кричит о том, что "язык и культура не имеют значения", поэтому принципиально продолжает потреблять российский продукт.

Можно предположить, что добавление русской песни – это заранее спланированная провокация для повышения охватов и привлечения внимания к своей откровенной фотосессии. Алхим осознает, что украинцев возмущает использование российской музыки в публичном (и не только) пространстве, так что, вероятно, обеспечила себе большое количество комментариев и репостов.

Видео дня

Комментаторы тем временем оставляют под постом инфлюэнсерши: "Почему руссня не слушает украинские песни, как наши блогеры?", "Я когда-то тоже эту песню любила, но теперь хочется рыгать от всего узкого".

На вопрос одной из подписчиц, нет ли другой песни, ведь использование российских композиций является позорным поступком, Алхим с нескрываемым отвращением и заметной агрессией ответила: "Нет!!!"

Как известно, свой блог Анна также ведет на русском, а о музыке из страны-террористки гордо и с улыбкой заявляла: "Да, я слушаю русские песни в машине".

Напомним, недавно Алхим обозвала жителей западных областей Украины "продажными петухами", а впоследствии устроила скандал из-за государственного языка. Она назвала украиноязычных людей "нацистами" и заявила, что на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

Как писал OBOZ.UA, ранее Алхим также спела песню эстрадной певицы Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон". Такой выбор композиции возмутил некоторых подписчиков инфлюэнсерши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!