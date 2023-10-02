Певица-предательница Украины Анна Asti получила российское гражданство

Певица родом из Украины Анна Asti официально стала предательницей – она получила российское гражданство. Уроженка Черкасс, которая своими глазами видела террор России, ведь встретила полномасштабное вторжение в Киеве, из-за украинского паспорта имела проблемы с заработком кровавых рублей в России. В частности, налоговая служба ликвидировала ИП Анна Дзюба (настоящее имя артистки), таким образом закрыв предпринимательскую деятельность запроданки в РФ.

Теперь же ничто не помешает "украинке" зарабатывать деньги в стране-террористке, а значит, и официально платить налоги, которые будут конвертироваться в оружие для оккупантов и ракеты против мирных украинских городов. О том, что Asti получила российский паспорт, докладывают пропагандистские ресурсы.

Впрочем, отмечается, что пока неизвестно, отказалась ли звезда, которую в РФ называли "Певицей года", от гражданства Украины.

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Сама Дзюба рассказывала, что могла получить российский паспорт еще в 2020 году, когда вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина. Однако тогда артистка еще пыталась усидеть на двух стульях и зарабатывать деньги не только в РФ, но и на родине, поэтому отложила это дело.

"Там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее", – цинично уверяла путинистка.

Однако когда появился выбор: обнимать маму или сохранить возможность зарабатывать рубли в России, Asti без угрызений совести выбрала второе.

В сентябре этого года предательница обзавелась в России новым бизнесом. Теперь уроженка Черкас будет руководить своим музыкальным лейблом под названием FENIX MUSIC. Генеральным директором стал Сергей Красненко, до этого занимавший должность коммерческого директора в Universal Music Group.

"Под свое крыло" исполнительница уже взяла известных российских артистов: Коста Лакоста, ST, Shortpаris, RSAC, "Щенки", Найк Борзов и других. Среди них даже появилась такая же запроданка и украинофобка Лолита.

Напомним, что Анна Asti встретила полномасштабное вторжение в Украине, но затем вернулась в Москву, где продолжила развлекать граждан страны-террористки и игнорировать войну. Недавно она заявила, что планирует петь украиноязычную песню, которая "ассоциировалась бы с ее любовью к родине".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что российское гражданство также получила известная танцовщица Татьяна Денисова. Об этом рассказал ее бывший муж, музыкант Александр Кривошапко. Подробности – в нашем материале.

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