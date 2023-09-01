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Алхим назвала украиноязычных людей "нацистами": на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске!

Obozrevatel
Люди
3 минуты
3,6 т.
Алхим назвала украиноязычных людей 'нацистами': на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске!

Скандальная украинская блогер из Днепра Анна Алхимова (более известная как Алхим), которая недавно обозвала жителей западных областей Украины "продажными петухами", снова отличилась. Инфлюэнсер устраивала скандал в эфире шоу "Трендсеттер" из-за государственного языка. Она назвала украиноязычных людей "нацистами" и заявила, что на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

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Запись программы была опубликована 31 августа на YouTube-канале "Волошин", который ведет блогер, муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин. Алхим довольно эмоционально отреагировала на вопросы зрителей о целесообразности массового перехода на украинский язык и травле тех, кто по тем или иным причинам этого не делает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Алхим назвала украиноязычных людей "нацистами": на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске!

"Нет! Не должны все разговаривать на украинском! Нельзя презирать того, кто не разговаривает на украинском языке! У нас сильная независимая страна, где люди могут вести себя свободно, никто не имеет права заставлять говорить на украинском. Даже если сейчас война", – крикнула блогер.

По ее словам, те люди, которые хотели перейти на украинский язык, уже перешли, а на других давить не надо.

Алхим назвала украиноязычных людей "нацистами": на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске!

"Харьков всегда разговаривал на русском, Одесса говорила на русском. Что это, бл#дь, за давление?! Я не перестану быть патриотом, когда буду разговаривать на русском!" – сорвалась блогер. Она попыталась убедить собеседников в своей правоте, приведя популярный в языковых дискуссиях "аргумент". Мол, большая часть военных, которые защищают Украину и борются с оккупантами – русскоязычные.

При этом Алхим категорически отказывалась слушать мнения других участников шоу Анны Тринчер и Александра Волошина. Когда же последний заявил, что людей, которые общаются на русском и даже не пытаются делать шаги по украинизации, нужно позорить, блогер взорвалась матом.

Алхим назвала украиноязычных людей "нацистами": на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске!

"Почему в этом зале все общаются по-русски? Операторы! В буфете! В Киеве все говорят по-русски! В ресторанах! Если я буду говорить по-украински, то война закончится?!" – не успокаивалась Алхим. Она категорически не согласилась с аргументом, что Россия напала на Украину в том числе якобы из-за притеснений русскоязычных, а в конце вообще заявила, что на государственном языке говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

"Если людям так комфортно [общаться на русском], для чего, нах#я их заставлять?! Это бред! Это нацизм! Вы нацисты!" – обозвала она Тринчер, Волошина и всех украиноязычных людей в Украине.

Алхим назвала украиноязычных людей "нацистами": на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске!

Алхим добавила, что никому не обязана переходить на украинский язык.

Она также назвала украинские песни на тему войны и высмеивающие российских оккупантов шароварщиной, безвкусицей и "ху#ней".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Алхим считала президента России Владимира Путина "влиятельным мужчиной" и "красавцем", но позже мнение якобы изменила.

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