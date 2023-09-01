Алхим назвала украиноязычных людей 'нацистами': на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске!

Скандальная украинская блогер из Днепра Анна Алхимова (более известная как Алхим), которая недавно обозвала жителей западных областей Украины "продажными петухами", снова отличилась. Инфлюэнсер устраивала скандал в эфире шоу "Трендсеттер" из-за государственного языка. Она назвала украиноязычных людей "нацистами" и заявила, что на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

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Запись программы была опубликована 31 августа на YouTube-канале "Волошин", который ведет блогер, муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин. Алхим довольно эмоционально отреагировала на вопросы зрителей о целесообразности массового перехода на украинский язык и травле тех, кто по тем или иным причинам этого не делает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нет! Не должны все разговаривать на украинском! Нельзя презирать того, кто не разговаривает на украинском языке! У нас сильная независимая страна, где люди могут вести себя свободно, никто не имеет права заставлять говорить на украинском. Даже если сейчас война", – крикнула блогер.

По ее словам, те люди, которые хотели перейти на украинский язык, уже перешли, а на других давить не надо.

"Харьков всегда разговаривал на русском, Одесса говорила на русском. Что это, бл#дь, за давление?! Я не перестану быть патриотом, когда буду разговаривать на русском!" – сорвалась блогер. Она попыталась убедить собеседников в своей правоте, приведя популярный в языковых дискуссиях "аргумент". Мол, большая часть военных, которые защищают Украину и борются с оккупантами – русскоязычные.

При этом Алхим категорически отказывалась слушать мнения других участников шоу Анны Тринчер и Александра Волошина. Когда же последний заявил, что людей, которые общаются на русском и даже не пытаются делать шаги по украинизации, нужно позорить, блогер взорвалась матом.

"Почему в этом зале все общаются по-русски? Операторы! В буфете! В Киеве все говорят по-русски! В ресторанах! Если я буду говорить по-украински, то война закончится?!" – не успокаивалась Алхим. Она категорически не согласилась с аргументом, что Россия напала на Украину в том числе якобы из-за притеснений русскоязычных, а в конце вообще заявила, что на государственном языке говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

"Если людям так комфортно [общаться на русском], для чего, нах#я их заставлять?! Это бред! Это нацизм! Вы нацисты!" – обозвала она Тринчер, Волошина и всех украиноязычных людей в Украине.

Алхим добавила, что никому не обязана переходить на украинский язык.

Она также назвала украинские песни на тему войны и высмеивающие российских оккупантов шароварщиной, безвкусицей и "ху#ней".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Алхим считала президента России Владимира Путина "влиятельным мужчиной" и "красавцем", но позже мнение якобы изменила.

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