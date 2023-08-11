'Петухи продажные'': Алхим унизила жителей западных областей Украины и впала в истерику из-за критики

Украинская блогерша из Днепра, ранее оскандалившаяся фразой "Путин – красавец", Анна Алхим унизила жителей западных областей Украины и устроила истерику из-за того, что эта история получила огласку. Инфлюэнсерша нецензурной бранью обозвала Telegram-каналы, осветившие ее слова.

Видео дня

Обращение к ним появилось в Instagram-stories звезды соцсетей. Алхим упрекнула, что о ее хороших поступках якобы никто не говорит (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В своем блоге украинка опубликовала картинку, где говорилось, что западные области Украины – "завод дебилов", которые спрашивают: "Почему не на государственном?"

Заметим, что сама Алхим общается только на русском. В интервью 2022 года она заявила, что принуждение к переходу на украинский – "это нацизм и не по-христиански".

Когда паблики начали критиковать инфлюэнсершу за унижение жителей 8 областей на свою почти 700 тысячную аудиторию, блогерша закатала истерику и не подбирала слова. "Продажные петухи" – самое цензурное обращение Алхим ко всем, кто ее упрекнул.

Инфлюэнсерша послала всех, кто ее раскритиковал, и заявила, что о хороших делах никто не хочет говорить.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алхим честно призналась, что продолжает слушать русскую музыку на стриминговых платформах. Блогерша, как заверила она сама, действительно искренне не понимает, как ее прослушивания "помогают" оккупантам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!