Песня Gо_A попала в топ лучших хитов мирового рейтинга iTunes

Песня украинской группы Gо_A под названием "Шум", с которой они выступили в финале Евровидения 2021, покорила популярный музыкальный сервис iTunes. Так, трек коллектива вошел в топ-10 в категории Worldwide Songs и сейчас занимает восьмое место.

Кроме того, в категории European Songs он входит в топ-5. Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Продолжаем шуметь", – написали в сети музыканты.

Стоит отметить, что песня "Шум" в чартах обошла хиты зарубежных исполнителей таких как The Weeknd, Арианы Гранде, Доджи Кет и Дуа Липы.

За основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум". Как писало зарубежное издание The Guardian, Украина представила песню с "несомненно быстрым ритмом на Евровидении".

"Это техно-переосмысление веснянки, традиционной песни, которую поют во время весенних народных обрядов", – пояснили в издании.

Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение 2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

Отметим, что веснянка, ставшая основой песни "Шум", впервые была записана этнографами в 1856 году.

Украина дважды ставала победительницей – в 2004 году (Руслана) и в 2016-м (Джамала).

Коротко о знаменитостях:

Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности финала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, песня украинской группы Gо_A под названием "Шум", с которой они выступили в финале Евровидения 2021, поднялась в мировом рейтинге лучших хитов на сервисе Spotify 50 Viral. Так, сначала трек был на пятом месте, а сейчас – на четвертом.