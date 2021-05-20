Евровидение 2021: в Роттердаме стартует второй полуфинал конкурса. Подробности онлайн

В четверг, 20 мая, в 22:00 состоится второй полуфинал популярного музыкального конкурса Евровидение 2021. Так, в нем выступят 17 стран-участниц.

Известно, что группа Daði og Gagnamagnið, которая представляет Исландию, выступать не будет, так как у одного из музыкантов обнаружили коронавирус. Вместо живого выступления во втором полуфинале зрителям покажут видео с репетиции коллектива, которое было снято 13 мая. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на конкурсе и расскажет все подробности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Также посмотреть трансляцию Евровидения 2021 можно будет сразу на двух телеканалах – СТБ і UA: Перший.

Победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс получил позитивный тест на коронавирус. Организаторы конкурса уже сообщили, что на субботнем гранд-финале его выступления не будет.

Согласно прогнозам букмекеров, в тройку лидеров на выход в гранд-финал попали представители Швейцарии, Болгарии и Исландии.

Швейцарию в этом году представит певец албанского происхождения Гьон Мухарремай (Gjon’s Tears). На конкурсе он исполнит композицию о любви – Tout l'Univers (с французского – "Вся вселенная").

Исполнительница из Болгарии VICTORIA споет о том, как важно помнить о своих корнях и семье. Девушка стала популярной после участия в четвертом сезоне болгарского "Х-фактора".

Напомним, во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. По результатам голосования, представители Украины группа Go_A заняла последнее, десятое место в списке финалистов.

Также стало известно, что в финал вышли такие страны как Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. Отметим, что финал конкурса состоится в субботу, 22 мая.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.