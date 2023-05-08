От знакомства на улице до Евровидения – 6 лет: что вы могли не знать о TVORCHI

Уже меньше недели осталось до гранд-финала песенного конкурса "Евровидение-2023", на котором дуэт TVORCHI представит Украину. От знакомства участников группы – Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни – в Тернополе до участия в престижном шоу прошло около 6 лет.

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За это время музыканты успели прославиться не только в Украине, но и за границей. OBOZREVATEL решил рассказать интересные факты из биографии звезд, о которых вы могли не знать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Участников свела не музыка

Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни познакомились на улице случайно, когда украинец подошел к нигерийцу, чтобы проверить свой уровень английского языка. У ребят оказалось много общего – увлечение музыкой и обучение на фармацевтическом факультете в тернопольском вузе.

Гуцуляк и Кенни давно связаны с музыкой. Джеффри пел в школьном хоре. У Андрея была сольная карьера – он сотрудничал с зарубежными музыкальными лейблами

За год молодые музыканты написали около 15 песен

Совместная работа будущих победителей нацотбора началась в 2017 году, когда вышли их первые две песни – Slow и You. Через год парни записали дебютный альбом The Parts, в который вошло 13 песен. Уже в следующем году TVORCHI давали концерты и завоевывали аудиторию.

У TVORCHI была неудачная попытка попасть на Евровидение

Музыкаты не смогли одержать победу в национальном отборе 2020 года. В финале они выступили с песней Bonfire, но заняли 4 место. На конкурс поехала группа Go_A с песней "Соловей".

YUNA и TVORCHI

Украинская премия YUNA отмечала музыкальные достижения артистов с 2020 года. На их счету победы в номинациях "Лучшая электронная песня", "Лучшая поп-группа", "Лучший концерт", "Лучший альбом", "Лучшая песня на иностранном языке" и другие награды.

Песня Heart of Steel посвящена украинским героям

Трек, с которым звезды выступят на Евровидении-2023, посвящен защитникам "Азовстали". Дословный перевод – "Сердце из стали". Также название сингла звезды использовали для помощи преждевременно рожденным деткам.

Накануне своего отъезда в Ливерпуль TVORCHI стали послами важного проекта под названием "Неравнодушные люди спасают сердца детей". Цель этой инициативы – собрать 10 млн грн на приобретение 10 инкубаторов для спасения преждевременно рожденных детей. На "бирюзовой дорожке" во время открытия шоу артисты появились в костюмах, на которых были написаны имена таких малышей.

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