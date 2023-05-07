TVORCHI появились на открытии Евровидения-2023 в костюмах с именами преждевременно рожденных за время большой войны детей. Фото

В воскресенье, 7 мая, в Ливерпуле, Великобритания, состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2023. Все участники из 37-ми стран прошлись по традиционной "бирюзовой дорожке", в частности и представители Украины – дуэт TVORCHI. Они появились на масштабном событии, за которым наблюдали миллионы еврофанов по всему миру, в символических костюмах.

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На жакетах участников дуэта – Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни – разместились имена и вес преждевременно родившихся детей за время полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщается на официальной странице Евровидения в Украине от Общественного вещателя в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Накануне своего отъезда в Ливерпуль TVORCHI стали амбассадорами важного проекта под названием "Небайдужі люди рятують серця дітей". Цель этой инициативы – собрать 10 млн грн для приобретения 10 инкубаторов для спасения преждевременно рожденных детей. В первый день запуска проекта удалось собрать больше 200 тысяч долларов (более 7 млн гривен).

Однако музыканты не стали останавливаться и теперь они привлекли внимание к этой акции и многомиллионную аудиторию Евровидения.

"Группа преследует цель с помощью инициативы "Небайдужі люди рятують серця дітей" привлечь украинскую и международную поддержку на конкурсе Евровидения и собрать 10 млн грн для приобретения 10 инкубаторов для спасения преждевременно рожденных детей", – уточняется в описании под снимками дуэта с открытия.

Напомним, TVORCHI выступят сразу в финале Евровидения, так как наша страна победила в прошлом году. Дуэт выйдет на сцену и будет бороться за победу 13 мая. Где и когда украинцам смотреть финал – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, букмекеры определились с вероятным победителем шоу. Эта артистка заметно оторвалась от своих конкурентов и претендует на вторую победу на Евровидении в своей жизни.

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