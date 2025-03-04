От 'гойды' к делу в СБУ: звезда 'Интернов' Охлобыстин получил подозрение

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении одиозному российскому актеру, звезде сериала "Интерны" Ивану Охлобыстину, который откровенно поддерживает кровавый режим Кремля. 58-летний путинист принимает участие в пропагандистских мероприятиях, во время которых агитирует за войну РФ против Украины и призывает убивать граждан нашей страны.

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СБУ собрали доказательную базу на Z-актера и предъявили ему обвинение в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале государственного органа.

По данным следствия, в сентябре 2022 года Иван Охлобыстин стал хедлайнером концерта-митинга, проходившего на Красной площади в Москве. Мероприятие было посвящено так называемому присоединению временно оккупированных территорий Украины в состав России. Тогда пропагандист со сцены призвал продолжать кровавую войну, убивать украинцев и захватывать еще больше наших земель. Более того, Охлобыстин агитировал распространять террористический режим Кремля по всей территории Украины, за что был неоднократно награжден властями РФ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ выдвинули Охлобы стину обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ст. 436 – пропаганда войны;

ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Поскольку сейчас путинист скрывается в РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, свою прокремлевскую позицию Иван Охлобыстин продемонстрировал с самого начала полномасштабной войны. В 2022 году он принял участие в концерте, посвященном аннексии украинских территорий, где вступил перед россиянами с одиозной речью. Со сцены путинист эмоционально кричал "Гойда", призывая россиян убивать украинцев за "священную войну". Этот митинг транслировали по пропагандистским каналам, однако в несколько измененном виде. По телевидению РФ показывали видео, где в ответ на одиозную речь Охлобыстина толпа реагирует одобрительными криками, а на самом деле люди молча наблюдали за деятельностью актера.

Позже артист заявлял, что для него вторжение РФ на территорию Украины якобы не было неожиданностью. Он утверждал, что на протяжении многих лет все шло до начала великой войны и зря люди надеялись на другой результат. Однако, несмотря на то, что для Охлобыстина не стало удивлением полномасштабное вторжение, он был поражен, когда осознал: русские "голые" и ничего не умеют делать.

"Мы ничего так и не научились для людей светских делать. Мы не научились делать машины, мы не научились костюмы шить, мы не имеем к этому интереса. Мы имеем интерес к танку, к балету. Мы имеем интерес к чему-то более высокому, чем бытовая потребность. А все, что касается бытовых нужд, мы достаточно аскетичны", – выдал пропагандист.

Однако опальной артист убежден: в такой абсолютной бедности россиян и их безразличии к собственной жизни нет ничего плохого. Более того, звезда "Интернов" даже не сомневается в победе РФ. В 2023 году он откровенно поделился своими фантазиями по поводу "уничтожения" Украины, которые, по его словам, преследует Владимир Путин. Охлобыстин даже размечтался о том, как отдает территории нашей страны другим государствам: "Наша программа-минимум: лишить их моря. Западную Украину (Запад Украины – ред.), которая нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам, часть в Беларусь уйдет. Остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было намека на украинское государство".

В конце 2023-го Иван Охлобыстин засветился на оккупированном Донбассе. Сначала он появился в городе Донецкой области Докучаевск, а затем отправился в Харцызск. Однако интересно, что громко кричавший о готовности убивать россиян путинист обходил зону боевых действий, вместо этого посетил конно-спортивный клуб. Он был одет в камуфляжную куртку с шевронами, на одном из которых была надпись: "Отступать некуда, позади морг". Кстати, после поездки Охлобыстин заявил, что чуть не погиб там со всей семьей, ведь несколько раз попадал под артиллерийские обстрелы.

Не прекращает путинист издавать и бред о "братстве". Звезда "Интернов" заявил, что считает украинцев и россиян "одним народом", но с определенным нюансом: первые отмечены как нацисты.

"У меня много друзей украинцев, которые воюют на нашей стороне. И воюют предельно мужественно. Я многих похоронил. Я учился с украинцами. Да, Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это часть нас. У меня товарищ есть, англичанин, он говорит – я не могу отличить русского от украинца, чем они отличаются? Я говорю – почти ничем. Украинцы – те же русские, просто нацисты", – сказал актер.

А вот комментируя причину своей ненависти к нашей стране, Охлобыстин выдал, что в далеких 90-х якобы едва не погиб во Львове на дискотеке. Оказалось, что "угрозу" путинисту составляли "бабушки с трезубцами и ветераны бандеровского движения".

Интересно, что в конце 2024 года Охлобыстина догнала карма. Пропагандист и его семья стали жертвой мошенника, которым оказался жених дочери актера Варвары. Избранник девушки, 31-летний Максим Захаров сделал наследнице пропагандиста предложение, однако скрылся за неделю до самой свадьбы. За период романа жених присвоил немало сбережений семьи "любимой".

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