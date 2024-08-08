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"Напали бабушки с тризубцами и хотели зарезать": Охлобыстин выдал бред, как чуть не погиб на западе Украины

Катерина Малай
Шоу
2 минуты
2,3 т.
'Напали бабушки с тризубцами и хотели зарезать': Охлобыстин выдал бред, как чуть не погиб на западе Украины

Звезда "Интернов" и ярый путинист Иван Охлобыстин решил пооткровенничать с подписчиками на тему, откуда же в нем столько ненависти к Украине. Актер выдал бред, как в далеких 90-х чуть не погиб во Львове на дискотеке.

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В городе Льва пропагандист якобы встретил "бабушек с тризубцами, ветеранов бандеровского движения" и других людей, которые до чертиков его напугали. Об этом он рассказал в собственном Telegram-канале.

Следует объяснить, что упомянутые чертики – это не просто фигура речи, а дословно позиция Охлобыстина, ведь после поездки в Украину ему начало мерещиться, что в патриотических лозунгах украинцев "дьявол был".

"Напали бабушки с тризубцами и хотели зарезать": Охлобыстин выдал бред, как чуть не погиб на западе Украины

"В 1980 году было 20 тысяч живых ветеранов бандеровского движения. В 1989 году я был на Западной Украине (западе Украины – ред.), и там уже бабушки стояли с треиубцами в руках, и на дискотеке нас с другом чудом не зарезали", – посетовал россиянин.

"Напали бабушки с тризубцами и хотели зарезать": Охлобыстин выдал бред, как чуть не погиб на западе Украины

Объясняя, почему он так яростно поддерживает войну, что даже однажды едва не погиб на оккупированных украинских территориях, Охлобыстин выдал два фейка.

Первое, что его "триггернуло", была история о священнике, которого якобы убил обломок ракеты в 2014 году. Кем был этот человек, чья ракета унесла его жизнь – непонятно. Сам Охлобыстин тоже был священнослужителем в прошлом, прежде чем начал призывать к геноциду украинцев.

Вторая абсурдная "причина" ненависти россиянина – любимый фейк пропагандистов о "сожженных людях в Одессе в Доме профсоюзов". Трагедию до сих пор разгоняют в российских медиа, спекулируя на теме, чтобы выставить украинцев русофобами и убийцами.

"Тогда в моей голове что-то щелкнуло, кубик Рубика сложился. Так началась моя нынешняя история", – закончил путинист.

"Напали бабушки с тризубцами и хотели зарезать": Охлобыстин выдал бред, как чуть не погиб на западе Украины

Ранее OBOZ.UA писал, что Охлобыстин замахнулся на три региона Украины и выдал бред о Даниле Галицком.

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