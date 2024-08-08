'Напали бабушки с тризубцами и хотели зарезать': Охлобыстин выдал бред, как чуть не погиб на западе Украины

Звезда "Интернов" и ярый путинист Иван Охлобыстин решил пооткровенничать с подписчиками на тему, откуда же в нем столько ненависти к Украине. Актер выдал бред, как в далеких 90-х чуть не погиб во Львове на дискотеке.

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В городе Льва пропагандист якобы встретил "бабушек с тризубцами, ветеранов бандеровского движения" и других людей, которые до чертиков его напугали. Об этом он рассказал в собственном Telegram-канале.

Следует объяснить, что упомянутые чертики – это не просто фигура речи, а дословно позиция Охлобыстина, ведь после поездки в Украину ему начало мерещиться, что в патриотических лозунгах украинцев "дьявол был".

"В 1980 году было 20 тысяч живых ветеранов бандеровского движения. В 1989 году я был на Западной Украине (западе Украины – ред.), и там уже бабушки стояли с треиубцами в руках, и на дискотеке нас с другом чудом не зарезали", – посетовал россиянин.

Объясняя, почему он так яростно поддерживает войну, что даже однажды едва не погиб на оккупированных украинских территориях, Охлобыстин выдал два фейка.

Первое, что его "триггернуло", была история о священнике, которого якобы убил обломок ракеты в 2014 году. Кем был этот человек, чья ракета унесла его жизнь – непонятно. Сам Охлобыстин тоже был священнослужителем в прошлом, прежде чем начал призывать к геноциду украинцев.

Вторая абсурдная "причина" ненависти россиянина – любимый фейк пропагандистов о "сожженных людях в Одессе в Доме профсоюзов". Трагедию до сих пор разгоняют в российских медиа, спекулируя на теме, чтобы выставить украинцев русофобами и убийцами.

"Тогда в моей голове что-то щелкнуло, кубик Рубика сложился. Так началась моя нынешняя история", – закончил путинист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Охлобыстин замахнулся на три региона Украины и выдал бред о Даниле Галицком.

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