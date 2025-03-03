Обещал 'гонорар' за уничтоженные танки ВСУ: Григорий Лепс заочно получил подозрение от СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении Z-певцу и пропагандисту Григорию Лепсу, открыто поддерживающему российскую агрессию против Украины. По материалам дела, артист не только открыто одобряет войну, но активно помогает российским войскам материально.

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В частности, летом 2023 года после одного из концертов Лепс заявил пропагандистским медиа, что готов выплачивать по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. О причинах подозрения объявила СБУ в Telegram.

Кроме того, он передавал оккупационным группировкам РФ так называемую гуманитарную помощь, фактически служившую обеспечением для армии: бронежилеты, военную одежду, белье и продукты. Сам Лепс неоднократно рассказывал об этом в своих интервью пропагандистским медиа, подтверждая свою причастность к поддержке российских военных преступлений.

Какие обвинения выдвинула СБУ

Собрав достаточно доказательств, следователи СБУ сообщили Григорию Лепсу о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110-2 – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;

ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Поскольку подозреваемый скрывается в России, продолжаются меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, Григорий Лепс наведывался в оккупированный Донецк весной 2023 года. Там Z-патриот принялся развлекать публику сепаратистов своими песнями, а также посетил местный госпиталь. Певец гордо заявлял: планирует еще не раз приезжать на Донбасс с концертами.

Ранее OBOZ.UA писал, что рэп-исполнитель Артем Лоик рассказал, что разговаривал с певцом-путинистом Григорием Лепсом в первый день полномасштабного вторжения РФ. По словам артиста, тогда пропагандист отреагировал на начало войны популярным российским нарративом "на самом деле все не так", поэтому их общение завершилось.

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