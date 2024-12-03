Звезду 'Интернов', который хочет уничтожения Украины, настигла карма: как семью Охлобыстина опозорили и 'развели' на деньги

Звезда российского сериала "Интерны" Иван Охлобыстин и его семья стали жертвой мошенника, который вошел в доверие его дочери Варвары и, более того, сделал ей предложение. Однако недолго музыка играла и жених – 31-летний Максим Захаров – покинул свою любимую, а за период романа выманил немало семейных сбережений. Именно таким способом пропагандиста, который ездит на оккупированные территории, поддерживает диктатора Владимира Путина и хочет уничтожения Украины, наказала судьба.

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Еще в августе Андрей Быков из "Интернов" хвастался российским медиа, что его дочь Варвара выходит замуж в сентябре за одного из лучших барберов в РФ, а теперь пытается умолчать о том, что его и собственного потомка обокрали. Впрочем, актер все же поделился деталями личной жизни с росмедиа.

Оказалось, что жених Варвары исчез за неделю до самой свадьбы. Охлобыстин умалчивает причину, говоря о ней без конкретики.

"Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастна, все остальное. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то", – сказал он.

Еще до предстоящей свадьбы дочь Охлобыстина успела вложить деньги в бизнес жениха. Она также помогала ему делать ремонт в новом салоне красоты. Интересно, что пропагандист был доволен дочерью и одобрял кандидатуру будущего зятя.

"У них с женихом свой бизнес, они открыли какие-то мегасалоны, мужские парикмахерские. Эта тема сейчас модна: он один из лучших барберов в России, и в мире", – говорил пропагандист ранее.

Однако Охлобыстина удивило предложение руки и сердца от Максима Захарова. Мужчина появился без кольца и не становился на колено перед любимой. Интересно, что после согласия он сразу полез обниматься с путинистом.

Известно, что Иван Охлобыстин по-прежнему мечтает об уничтожении Украины. Он "раскошелился", представляя, как "отдает" западные области суверенной страны Польше, а северные – Беларуси. Все остальное, по его словам, должно "принадлежать" России. Тогда он "сдал" цели Кремля и заявил, что цель так называемой "СВО" – тотальное уничтожение всего украинского, включая язык, законы и даже название страны.

"Наша программа-минимум: лишить их моря. Западную Украину (Запад Украины. – Ред.), которая нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам, часть в Беларусь уйдет. Остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было намека на украинское государство. Из-за нашей халатности и некомпетентности мы позволили им сплотиться как нации. Пока все это не укрепилось в сознании, нужно уничтожить. При этом народ, конечно, останется", – фантазировал путинист.

Это не единственный случай, когда Охлобыстин посягал на территорию Украины и заявлял, какой видит ее в будущем. По его словам, страну нужно разделить между соседями, а Украине "раскошелился" отдать аж одну область. Пропагандист выдал бред, что особенностью обостренного национализма Галичины стал так называемый отказ короля Даниила Галицкого от религии и предпочтение политическим интересам в далеком XIII веке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Охлобыстин назвал украинцев и россиян "одним народом", но при этом сказал, что уважает Зеленского, хотя с ним почти никогда не общался.

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