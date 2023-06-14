'Не было неожиданностью': путинист Охлобыстин признался, что знал о нападении РФ на Украину

Российский актер Иван Охлобыстин одним их первых артистов из страны-агрессора поддержал нападение на Украину. По его словам, он давно знал, что "великая" Россия начнет "спецоперацию". Украинофоб утверждает, что уже много лет все шло к этому и напрасно люди надеялись на благоприятный исход.

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Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Кроме того Охлобыстин не стесняется выражать пренебрежительное отношение к знаменитостям, которые уехали из России. Он вспомнил и своего крестника Артура Смольянинова, эмигрировавшего в США.

"Для меня ситуация с СВО не была неожиданностью", – заявил звезда "Интернов". Далее он продолжил: "Предатели не меняются. Если они вернутся, они вдруг станут патриотами. Но жизнь все уладит". Путинист считает – многим людям придется кардинально поменять мышление, чтобы освоиться в нынешних реалиях.

Иван Охлобыстин не поддерживает поведение Артура Смольянинова, который резко высказывается в сторону соотечественников и власти. Он не раз подчеркивал, что из-за разных политических взглядов их дороги разошлись.

"Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой. А ведь такой классный мальчишка был. Трудяга, романтик", – говорит про 39-летнего артиста Охлобыстин.

Напомним, как ранее рассказал OBOZREVATEL, Иван Охлобыстин знает "истинную" причину побега певицы Аллы Пугачевой из РФ. Артист считает, что на поведение Примадонны влияет ее супруг Максим Галкин. Исполнительница идет у него на поводу и делает все, что он хочет. В начале полномасштабного вторжения вокалистка не могла здраво мыслить, потому согласилась покинуть родину.

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