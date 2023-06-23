'Будет один народ': Охлобыстин пожаловался, что русские 'голые' и ничего не умеют делать, и размечтался о победе в войне. Видео

Одиозный российский актер Иван Охлобыстин, который яро поддерживает войну в Украине и путинский режим, неожиданно раскритиковал свою любимую Россию. Кремлевский шут признал, что россияне так и не научились ничего делать, а война лишь подтвердила, что народ агрессоров "голый" и ничего не имеет. Впрочем, путинист нашел и этому абсурдные оправдания.

Видео дня

Такие комментарии прозвучали от звезды сериала "Интерны" в интервью для пропагандистского YouTube-канала "Абзац". В нем Z-патриот также поделился своими больными фантазиями касательно победы РФ в войне, при этом признал, что считает себя демоном и поддерживает темную сторону. Буквально, путинист признал, что Россия – это зло.

"Мы ничего так и не научились для людей светских делать. Мы не научились делать машины, мы не научились костюмы шить, мы не имеем к этому интереса. Мы имеем интерес к танку, к балету. Мы имеем интерес к чему-то более высокому, чем бытовая потребность. А все, что касается бытовых потребностей, мы довольно аскетичны", – выдал Охлобыстин.

Опальный актер убежден, что в такой абсолютной бедности россиян и их безразличии к собственной жизни нет ничего плохого: "В этом не наша слабость, а даже больше сила".

Не обошлось и без противоречивости в высказываниях, что характерно для всех российских пропагандистов. Так, Охлобыстин не сомневается в победе России, которая будет сопровождаться "воскрешением" СССР, но при этом открыто говорит о бедности российской армии, у которой нет ни оружия, ни амуниции.

"В итоге, я думаю, будет одна страна, будет один народ. Даст бог мы воспользуемся полученными знаниями, что у нас нифига нет. СВО открыло это, что ни гвоздей, ни подшипников, голые мы с палкой-копалкой в руках", – прокомментировал актер.

Более того, как мы уже успели заметить выше, Охлобыстин очень тонким намеком согласился с тем, что Россия – агрессор, ведь заверил, что он выбирает быть на темной стороне.

"Все знают, что я конченный. Я конкретный демон, со мной все ясно. Меня даже не критикуют либералы, потому что их интересует зло средней руки. А я прямо тьма. Ни у кого не вызывает сомнений, какой стороны я придерживаюсь", – заявил путинист.

Напомним, ранее актер заявил, что давно знал о нападении "великой" России на Украину и начале так называемой "спецоперации". Украинофоб утверждает, что уже много лет все шло к этому и напрасно люди надеялись на благоприятный исход.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Иван Охлобыстин якобы назвал "истинную" причину побега певицы Аллы Пугачевой из РФ. Артист считает, что на поведение примадонны влияет ее супруг Максим Галкин. Исполнительница, по мнению путиниста, идет у любимого на поводу и делает все, что он хочет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!