Звезда 'Интернов' и ярый путинист Иван Охлобыстин назвал украинцев и россиян 'одним народом', но при этом сказал, что уважает Зеленского

Российский актер, известный по сериалу "Интерны", и пропагандист Иван Охлобыстин снова издал бред о "братстве". Он считает украинцев и россиян одним народом, но с определенным нюансом: первые указанные – нацисты. Однако "наибольшего нациста" – Зеленского – он уважает.

Видео дня

Проповедь Охлобыстина финансировал диктатор Владимир Путин в рамках Президентского фонда культурных инициатив. Россияне решили выпустить 4-серийный фильм, в котором распространят пропаганду в массы, а актер "Интернов" будет играть важнейшую роль в нем. Об этом сообщило росмедиа.

Он сам утверждает, что способствует идеологической работе, а украинцев и россиян считает "одним народом".

"У меня много друзей украинцев, которые воюют на нашей стороне. И воюют предельно мужественно. Я многих похоронил. Я учился с украинцами. Да, Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это часть нас. У меня товарищ есть, англичанин, он говорит – я не могу отличить россиянина от украинца, чем они отличаются? Я говорю – почти ничем. Украинцы – те же россияне, просто нацисты", – заявил он.

Охлобыстин продолжает и говорит, что украинцам якобы нужно покориться россиянам, чтобы их любили, и все терпеть. А потом понимает, что война может быть неизбежной через несколько десятков лет, если РФ не уничтожит страну окончательно.

"Я уверен, что, если мы не решим вопрос с Украиной, мы опять воткнемся в эту же историю через 100 лет, а, может быть, и раньше", – заявил он.

Президента Украины Владимира Зеленского Охлобыстин, оказывается, уважает, но только из-за преследуемой цели. Как он говорит, нужно уважать врага, чтобы победить его.

"На тот момент [начало полномасштабной войны] наши западные "партнеры" активно сливали Украину. Они были готовы, что в течение двух недель проект "Украина" закроется. Но будем справедливы по отношению к нашим врагам – если не уважать врага, мы не сможем его победить. Нельзя легкомысленно относиться к этому", – сказал пропагандист и добавил, что почти никогда с Зеленским раньше не общался.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Охлобыстин был одним из попавших под санкции ЕС. С 24 июня 2024 года им пришлось зарабатывать кровавые рубли в самой России и в "партнерах" – Северной Корее и Иране, где творчество россиян вряд ли знают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!