Запад отдать Польше, север – Беларуси, а саму Украину уничтожить: Охлобыстин 'сдал' настоящие цели Путина

Звезда сериала "Интерны", известный российский актер и придурковатый пропагандист Иван Охлобыстин рассказал о своих нелепых фантазиях по поводу "уничтожения" Украины. По его словам, именно такой сценарий преследует кровавый диктатор Владимир Путин.

Видео дня

Артист "расщедрился", представляя, как "отдает" западные области суверенной страны Польше, а северные – Беларуси. Все остальное, как заявил СМИ карманный шут Кремля, должно "принадлежать" России (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В прошлом священник, который в первых рядах подыгрывает пропаганде Путина уже много лет, выдал, что ни о какой "денацификации" или "демилитаризации" давно речь не идет. Цель так называемой "СВО" – тотальное уничтожение всего украинского, включая язык, законы и даже название.

"Наша программа-минимум: лишить их моря. Западную Украину (Запад Украины – ред.), которая нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам, часть в Беларусь уйдет. Остальное – разумеется, наше. А в идеале – подчистить все, чтобы не было намека на украинское государство. Из-за нашей халатности и некомпетентности мы позволили им сплотиться как нации. Пока все это не укрепилось в сознании, это нужно уничтожить. При этом народ, конечно, останется", – пофантазировал путинист.

Украинцев Охлобыстин назвал "опасными" для России, поэтому их якобы нужно "зачистить" и переименовать страну в "Малороссию".

Сам того не замечая, артист противоречил своим же словам. К примеру, он считает, что украинцы станут "патриотами РФ" через неделю после оккупации. Однако оккупантов, родившихся и выросших в России, он таковыми не считает.

После месяцев хвалебных песен террористам путинист неожиданно признал, что они воюют не за идею, а за деньги. Даже выступать перед российскими оккупантами Охлобыстин уже не желает.

На вопрос, почему такой ярый фанат войны сидит в Москве, он ответил: "Я приношу больше пользы здесь, чем там. Что я, песни там буду петь раненым бойцам? Это неэффективно. Есть много молодых ребят, которые готовы бегать за деньги. Пока, к сожалению, не за идею".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Охлобыстин признал, что россияне так и не научились ничего делать, а война лишь подтвердила, что народ агрессоров "голый" и ничего не имеет. Впрочем, путинист нашел и этому абсурдные оправдания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!