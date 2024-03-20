Остап Ступка искренне удивился слухам, что 'пьяное' ДТП вылезло ему боком: как это я не играю в кино?

Известный украинский актер Остап Ступка в апреле прошлого года совершил "пьяное" ДТП в Киеве, после чего был признан виновным Голосеевский райсудом. Впрочем, карьера артиста серьезный ущерб не понесла. Он с нескрываемой радостью говорит, что слухи о его отстранении от работы в театре и кино – ложь.

Несмотря на ряд скандальных событий, Ступка продолжает собирать полные залы в театре и даже готовится к премьере киноленты с его участием. Кроме того, актер активно посещает публичные мероприятия, на одном из которых и рассказал журналистам "ЖВЛ", что на нехватку работы ему жаловаться не приходилось.

"Как я не снимаюсь в кино? Это была неправда. Не читайте глупостей. Не тратьте в свое время на этих людей, пишущих чепуху", – впервые ответил на слухи Ступка.

По словам актера, он полноценно работает в Национальном академическом театре имени Ивана Франко, откуда его и не собирались увольнять после аварии, а также снимается в кино.

"Сейчас еще есть планы. Есть в театре премьеры, готовятся регулярно, люди ходят, билетов не достать. Что касается кино, то ожидаю, что в этом году предстоит премьера фильма "Безумцы" режиссера Дениса Тарасова, где я скромно тоже участвовал. Серьезный продукт и я с нетерпением ожидаю. Когда будет – не знаю, может летом, говорят, может в сентябре, в октябре. Но в моей жизни это будет одно из таких знаковых событий, касающихся кино", – прокомментировал Ступка.

Напомним, авария произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель.

После этого он сказал, что не считает себя преступником, а аварию актер называет несчастным случаем. Более того, по мнению знаменитости, этот инцидент был послан ему судьбой или "отцом с небес".

Пострадавший по имени Ярослав, которого госпитализировали после ДТП, рассказал, что три дня провел без сознания в реанимации, перенес операцию и продолжает лечение. По словам водителя Mitsubishi, в который врезался Range Rover актера, он видел виновника всего несколько раз.

В конце ноября прошлого года Голосеевский райсуд Киева признал Остапа Ступку виновным в деле о совершении аварии. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на 3 года, с чем не согласен ни артист, ни сторона обвинения. Прокуратура обжаловала этот приговор, назвав его слишком мягким.

Как писал OBOZ.UA, в Национальном академическом театре имени Ивана Франко публично отреагировали на ДТП. Там считают, что авария – это не причина увольнять актера. Сам Ступка недавно уверенно заявлял, что благодарит Бога за то, что "все живы-здоровы", а эта история якобы должна скоро закончиться.

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