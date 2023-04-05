Пьяный Остап Ступка устроил ДТП в Киеве, есть потерпевший: подробности

Известный украинский актер Остап Ступка в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева. Авария произошла во вторник, 4 апреля, приблизительно в 23:15.

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Народный артист Украины на своем автомобиле Range Rover влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi, внутри которой на тот момент находился 38-летний водитель. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

"Авария произошла на улице Федорова. Машина, за рулем которой находился Остап Ступка, протаранила легковушку, в которой сидел 38-летний мужчина... Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный транспортное средство", – сообщил наш собеседник.

Мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован на "скорой" в больницу. Тем временем Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить его на наличие алкоголя в крови. Перед этим он, как утверждают некоторые инсайдеры в СМИ, пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно поехал в изолятор.

Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови звезды составляет 1,62 промилле при норме 0,3.

От прохождения медицинского освидетельствования сын легендарного Богдана Ступки отказался.

"По данному факту следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет", – уточняет пресс-служба полиции Киева.

Все обстоятельства и детали ДТП выясняются.

Как писал OBOZREVATEL ранее, легендарный актер и семикратный победитель конкурса "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер попал в крупную аварию в одном из районов Лос-Анджелеса. Его внедорожник GMC Yukon врезался в Toyota Prius и заехал ей на капот.

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