Пострадавший в ДТП со Ступкой рассказал об аварии и 'помощи' актера: три дня был без сознания в реанимации

Потерпевший в "пьяном" ДТП, виновником которого стал украинский актер Остап Ступка, заявил, что звезда не полностью оплатил ему лечение и не возместил ремонт авто. Мужчина по имени Ярослав рассказал, что три дня провел без сознания в реанимации, перенес операцию и продолжает лечение.

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Актера он видел всего несколько раз, несмотря на то, что в суде он обещал помогать пострадавшему на каждом этапе лечения. Комментарий у водителя Mitsubishi взяли журналисты ТСН (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Меня вытащили из авто. Я пришел в себя через три дня в больнице. Я был в реанимации. У меня травма правой стопы, пять переломов. Мне туда закрутили шурупы, пластину поставили. Стопа пострадала. Черепно-мозговая травма, тяжелое кровоизлияние в голову было. В животе было кровоизлияние, полтора литра потеря крови была, органы некоторые немного полопались, но все на месте остались", – сказал Ярослав.

По словам потерпевшего, Ступка посетил его примерно через неделю после аварии. Всего актер виделся с владельцем авто, в которое врезался, три раза.

"На две минуты максимум он забегал. Некоторые средства он мне вернул. Но если бы я на него рассчитывал, я был бы без ничего. Я заплатил за операцию, во время которой мне вставляли шурупы. Сумма была 18 тысяч. Позже он мне их отдал. Еще несколько раз он мне некоторые препараты покупал, это до двух тысяч гривен. Больше он ничего не покупал. А у меня еще будет одна операция. Во всех, которые я проходил после больницы, процедурах, он не принимал никакого участия. Дальнейшем лечении после больницы он не интересовался", – говорится в комментарии.

Средства за ремонт авто звезда еще не вернул, рассказал мужчина. Возмещение должно было состояться под расписку, чтобы в суде Ярослав заверил, что не имеет претензий относительно авто. "Получилось так, что он возвращал-возвращал, а затем прекратил возвращать", – сказал пострадавший в ДТП водитель.

Сообщается, что фигуранты аварии в судебном порядке будут решать все вопросы. В настоящее время актеру продлили меру пресечения – ночной домашний арест – до 5 июля.

Как писал OBOZREVATEL, в Национальном академическом театре имени Ивана Франко публично отреагировали на ДТП. Там считают, что авария – это не причина увольнять актера.

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