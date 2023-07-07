'Аварию послал отец с небес': Остап Ступка впервые дал интервью после совершенного 'пьяного' ДТП в Киеве. Видео

Известный украинский актер Остап Ступка дал первое интервью после совершенного ним ДТП в центре Киева. Тогда, 4 апреля, народный артист Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автомобиль, где находился другой водитель. Ступка не считает себя преступником, а аварию называет несчастным случаем.

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Более того, по мнению знаменитости, этот инцидент был послан ему судьбой или же "отцом с небес". Напомним, что артист является наследником легендарного украинского актера Богдана Ступки, который ушел из жизни в июле 2012 года. Комментарии касательно аварии прозвучали в интервью для YouTube-канала "Говорить Суханов".

Так, Ступка называет аварию, виновником которой он стал, свои уроком, который якобы должен помочь ему "остановиться и подумать".

"Я подумал, за что это мне такое? Почему? Это, может, человеку дается какое-то испытание. Или это знак "стоп", или это знак "подумай, обернись"... У каждого свое время исправлять ошибки, ведь все мы люди и все делаем ошибки так или иначе. Возможно, ко мне в 55 лет пришел это знак жестокий, чтобы я остановился и о чем-то подумал, что переосмыслил и переоценил", – поразмышлял актер.

Ступка уверен, что если бы отец был жив, то он был бы очень расстроен ситуацией, виновником которой стал его сын. А вот с матерью, Ларисой Семеновной, актер аварию не обсуждал. Говорит, что женщина узнала о ДТП уже из новостей, но не стала поднимать эту тему.

И хотя артист уверен, что разговор с отцом после аварии был бы строгим и жестким, он не исключает, что именно Богдан Сильвестрович послал ему это испытание. При этом о своей вине Ступка говорит не охотно, а больше спихивает все на судьбу и жизненный урок.

"Ну я же не преступник. Я на первом судебном заседании сказал, что это какой-то фатум и злой рок, не знаю что это такое... Это шанс, понимание, знак, образ, что угодно. Таким жестоким способом судьба или отец с небес сказал мне: "Остановись", – сделал выводы Ступка.

Сразу же после аварии актер вернулся на сцену Национального академического театра имени Ивана Франка. Говорит, что боялся реакции зрителей, однако те встретили его традиционно громкими овациями.

"Как сказала бы моя бабушка, все мы под Богом ходим. В такой ситуации может оказаться любой. А это случилось со мной. Мне нужно реабилитироваться. А как реабилитироваться в первые дни? Мне важно было сыграть на сцене именно 7 числа. Ибо выход на сцену к людям, которые пришли посмотреть на тебя, на твоих коллег, – это часть реабилитации через профессию, через донесение мнений до зрителей... Когда мы закончили спектакль и вышли на поклон, то зал просто взорвался аплодисментами с криками "Браво" и с выносом цветов на сцену", – рассказал Ступка.

Напомним, авария произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное авто, где в это время за рулем сидел 38-летний водитель. Потерпевшего срочно госпитализировали с серьезными травмами, а актер поехал в отделение полиции.

Предварительно Ступка, как утверждают некоторые инсайдеры в СМИ, пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно отправился в изолятор. Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови звезды составлял 1,62 промилле при норме 0,3. 6 апреля в зале Шевченковского суда актеру избрали меру пресечения. Он два месяца провел под ночным домашним арестом.

Как писал OBOZREVATEL, в Национальном академическом театре имени Ивана Франка публично отреагировали на ДТП. Там считают, что авария – это не причина увольнять актера.

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