'Все живы-здоровы': Ступка заявил, что история с 'пьяным' ДТП, где он травмировал человека, 'скоро закончится', и пристыдил хейтеров

Известный украинский актер Остап Ступка, который стал виновником ДТП в центре Киева 4 апреля, пристыдил хейтеров и заявил, что эта "история скоро закончится". Он по-прежнему считает аварию "испытанием", а еще благодарит Бога за то, что "все живы-здоровы".

Напомним, что после ДТП водитель пострадавшего авто нуждался в срочной госпитализации, а сам артист в суде обязался "оказывать всяческую помощь потерпевшему: что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни". Об аварии он упомянул в интервью для YouTube-канала Дмитрия Гордона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ступка не считает, что его справедливо раскритиковали за совершенное ДТП, когда актер выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Артист заявил, что украинцам просто нужно "захейтить публичного человека".

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"Потому что я человек публичный, и надо же его захейтить. Я думаю, откуда это? Что это за люди, которые сидят и пишут эту чепуху и поливают грязью? Наверное, они в театр не ходят. А может, ходят. В кино ходят или не ходят? А телевизор смотрят? Возможно, это способ самовыражения? Но есть другие способы самовыражения, более гуманистические, чем ненавидеть друг друга", – сказал Ступка.

Актер считает, что общество должно сплотиться и не осуждать людей за "такие случаи". Звезда раскрыл, что "история скоро закончится", но не вник в детали судебного решения или состояния пострадавшего в аварии мужчины.

"Технологически эта история скоро закончится. Но слава Богу, что все живы-здоровы. Железо – это такое дело. Железо поремонтируем. Я просто думал, что это такое? Думал: может, это мне какой-то вызов? Нет, не вызов. Это испытание", – резюмировал артист.

К слову, мужчина по имени Ярослав, которого госпитализировали, рассказал, что три дня провел без сознания в реанимации, перенес операцию и продолжает лечение. По словам потерпевшего, актера он видел всего несколько раз.

Напомним, авария произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель. Потерпевшего срочно забрали в больницу с серьезными травмами, а актер уехал в отделение полиции.

Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови звезды составил 1,62 промилле при норме 0,3. 6 апреля в зале Шевченковского суда актеру избрали меру пресечения. Он провел два месяца под домашним ночным арестом.

После этого он выдал, что не считает себя преступником, а аварию называет несчастным случаем. Более того, по мнению знаменитости, этот инцидент был послан ему судьбой или "отцом с небес".

Как писал OBOZREVATEL, в Национальном академическом театре имени Ивана Франко публично отреагировали на ДТП. Там считают, что авария – это не причина увольнять актера.

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