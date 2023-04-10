В театре Франко впервые отреагировали на ДТП с участием Ступки и ответили, грозит ли ему увольнение

В Национальном академическом театре имени Ивана Франко впервые публично отреагировали на ДТП, которое устроил их актер Остап Ступка в Киеве 4 апреля, примерно в 23:15. Работодатели артиста не будут увольнять звезду, если их не принудит к этому судебное решение.

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В театре заявили, что ценят актерское мастерство Остапа Ступки. Такой комментарий они оставили под своим постом в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Остап Ступка – актер нашего театра. Мы ценим его актерское дарование, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть спектакли в нашем театре, если иное не будет определено судом. Конечно, ситуация, которая произошла, глубоко огорчила всех. Мы желаем пострадавшему как можно быстрее выздороветь", – говорится в комментарии.

Кстати, в суде актер рассказывал, что перед аварией провел вечер с коллегами из театра. Они, по словам звезды, устроили благотворительное мероприятие с целью собрать средства для раненых воинов ВСУ.

Напомним, авария произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель. Потерпевшего срочно госпитализировали с серьезными травмами.

6 апреля в Шевченковском суде избрали меру пресечения народному артисту Украины. Подробнее об этом – читайте по ссылке. В полиции также рассказали, что угрожает актеру за совершенную аварию.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые становились виновниками ДТП. Среди них: Арнольд Шварценеггер, Джастин Бибер, Мэттью Бродерик и многие другие.

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