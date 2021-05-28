Организаторы Евровидения решили приостановить членство Беларуси в конкурсе

Европейский вещательный союз принял решение о приостановлении членства Беларуси. По словам организаторов музыкального конкурса Евровидение, они внимательно следят за подавлением свободы СМИ в Беларуси и призывают Белтелерадиокомпанию "отстаивать основные ценности свободы слова, независимости и подотчетности".

Согласно заявлению, опубликованном на сайте EBU, за последние недели организацию особенно встревожила трансляция по белорусским каналам интервью, "явно полученных под принуждением". Кроме того, представители компании отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые "вызвали другие серьезные опасения".

Отмечается, что в таком случает у исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в EBU. У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу прекращения.

Напомним, что Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

На решение украинского правительства посольство Беларуси отреагировало нотой протеста, которую направило МИДу нашей страны. В ней Украине пригрозили серьезным материальным ущербом, а также обвинили в попытке экономического давления на соседнее государство.

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